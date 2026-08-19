Anderson Saldanha Guedes, de 37 anos, é apontado pela Polícia Civil como o autor dos disparos que mataram Carlos Inácio da Silva, de 62 anos, e feriram a ex-namorada dele, Mônica Cristina da Silva, de 38 anos, na noite desta terça-feira (18), em Jacareí.

Segundo o boletim de ocorrência, Anderson trabalha como mecânico de manutenção e manteve um relacionamento de aproximadamente seis anos com Mônica. O casal havia se separado em 27 de julho e tinha casamento civil previsto para outubro.

O crime aconteceu em uma residência na rua Osvaldo B. Miguelis, na área rural de Jacareí. De acordo com os depoimentos registrados pela polícia, Anderson, Mônica e Carlos, pai da jovem, estavam reunidos para conversar sobre a divisão de um imóvel adquirido pelo ex-casal.