A RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) registrou 216 mortes em acidentes de trânsito entre janeiro e julho de 2026, redução de 7,30% comparado ao mesmo período de 2025, que terminou com 233 pessoas mortas no trânsito. Os dados são do Infosiga – sistema estadual que mede a letalidade no trânsito.

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A redução ocorreu com a queda de 36 para 23 mortes em acidentes em julho, comparando os dois anos, 36% a menos de vítimas em 2026. Também houve diminuição das mortes entre junho e julho deste ano, com os óbitos caindo de 32 para 23, uma redução de 28%.