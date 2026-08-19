A RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) registrou 216 mortes em acidentes de trânsito entre janeiro e julho de 2026, redução de 7,30% comparado ao mesmo período de 2025, que terminou com 233 pessoas mortas no trânsito. Os dados são do Infosiga – sistema estadual que mede a letalidade no trânsito.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A redução ocorreu com a queda de 36 para 23 mortes em acidentes em julho, comparando os dois anos, 36% a menos de vítimas em 2026. Também houve diminuição das mortes entre junho e julho deste ano, com os óbitos caindo de 32 para 23, uma redução de 28%.
São dois meses de queda nos óbitos em acidentes de trânsito na região após o recorde de 46 mortes em maio, mês com mais vítimas em sinistros desde junho de 2019, que teve 51 óbitos no trânsito – outubro de 2019 também anotou 46 mortes.
Segundo o Infosiga, a região acumula 382 pessoas que perderam a vida em acidentes de trânsito nos últimos 12 meses, de agosto de 2025 a julho de 2026, média de uma morte por dia.
Motociclistas
A morte de motociclistas lidera os óbitos em acidentes de trânsito na região. Eles foram responsáveis por 53,70% dos óbitos nos sete primeiros meses do ano, com 116 mortes.
Os pedestres aparecem com 38 óbitos (17,59%), os condutores de automóveis com 29 (13,43%), os ciclistas com 20 (9%) e os caminhoneiros com sete.
As cidades com mais mortes no trânsito no período de janeiro a julho de 2026 foram São José dos Campos (42 óbitos), Taubaté (35), Pindamonhangaba (17), Jacareí (16), Caçapava (15), Guaratinguetá (12) e Ubatuba (12).
Canas, Silveiras e Queluz tiveram apenas uma morte em acidente de trânsito neste ano.