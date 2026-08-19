Um motociclista de 22 anos fugiu de uma abordagem e foi detido pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) após fugir de uma perseguição de aproximadamente cinco quilômetros, na rodovia Presidente Dutra, em Aparecida. A ocorrência foi registrada nessa terça-feira (18).
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Segundo a PRF, os agentes realizavam uma fiscalização no km 71 da rodovia quando deram ordem de parada ao condutor de uma Honda CG prata. O motociclista não obedeceu e fugiu pela avenida Itaguaçu, sendo acompanhado por quase cinco quilômetros.
Durante a perseguição, o homem teria colocado pedestres, outros motoristas e a própria equipe em risco ao trafegar pela contramão, avançar faixas de pedestres e semáforos vermelhos em alta velocidade, inclusive nas proximidades de escolas, além de realizar conversões proibidas até cair ao tentar atravessar um canteiro elevado.
Ele foi detido pelos agentes e afirmou que havia fugido por não possuir CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e porque o licenciamento da motocicleta estava atrasado.
O homem foi conduzido à delegacia e deverá responder pelos crimes de desobediência e direção perigosa.