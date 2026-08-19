Um motociclista de 22 anos fugiu de uma abordagem e foi detido pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) após fugir de uma perseguição de aproximadamente cinco quilômetros, na rodovia Presidente Dutra, em Aparecida. A ocorrência foi registrada nessa terça-feira (18).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo a PRF, os agentes realizavam uma fiscalização no km 71 da rodovia quando deram ordem de parada ao condutor de uma Honda CG prata. O motociclista não obedeceu e fugiu pela avenida Itaguaçu, sendo acompanhado por quase cinco quilômetros.