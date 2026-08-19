19 de agosto de 2026
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COLISÃO FRONTAL

Acidente com motos deixa ferido grave e mobiliza Águia em Ubatuba

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Franciso Trevisan
Helicóptero Águia da Polícia Militar auxilia no socorro às vítimas
Helicóptero Águia da Polícia Militar auxilia no socorro às vítimas

Uma colisão frontal entre duas motocicletas deixou um homem gravemente ferido na manhã desta quarta-feira (19), na região de Tabatinga, em Ubatuba. O atendimento às vítimas contou com o apoio do helicóptero Águia, da Polícia Militar.

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Segundo uma testemunha, as motocicletas bateram de frente, cada uma com dois ocupantes. A dinâmica do acidente, no entanto, ainda deve ser apurada pelas autoridades.

Um homem sofreu traumatismo crânioencefálico e precisou ser entubado. Outra vítima, também do sexo masculino, sofreu fraturas na perna esquerda e nos membros superiores.

Os envolvidos foram socorridos por equipes de suporte intermediário e avançado do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Uma delas recebeu atendimento com apoio da aeronave Águia para transporte até uma unidade hospitalar.

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