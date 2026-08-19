Uma colisão frontal entre duas motocicletas deixou um homem gravemente ferido na manhã desta quarta-feira (19), na região de Tabatinga, em Ubatuba. O atendimento às vítimas contou com o apoio do helicóptero Águia, da Polícia Militar.

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Segundo uma testemunha, as motocicletas bateram de frente, cada uma com dois ocupantes. A dinâmica do acidente, no entanto, ainda deve ser apurada pelas autoridades.