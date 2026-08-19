Um homem procurado pela Justiça pelo crime de roubo foi preso no Jardim América, em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada na terça-feira (18). O suspeito é conhecido por roubar mercados da região utilizando uma máscara do personagem Homem-Aranha.

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A polícia recebeu informações sobre o paradeiro dele e o localizou. Ele foi abordado e, durante averiguações, constatou-se o mandado de prisão expedido em seu desfavor. Ele foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso, à disposição da Justiça.