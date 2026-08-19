19 de agosto de 2026
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ACIDENTE

AGORA: Colisão entre carro e caminhão interdita Dutra em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução

Um acidente envolvendo um caminhão e um carro de passeio causa interdição na Rodovia Presidente Dutra na manhã desta quarta-feira (19). Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), trata-se de uma colisão lateral, sem vítimas, no km 150, sentido sul.

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Até o momento, a faixa 1 está interditada e o trânsito está fluindo normalmente pela faixa 2.

Motoristas devem redobrar a atenção no trecho.

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