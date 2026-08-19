Um acidente envolvendo um caminhão e um carro de passeio causa interdição na Rodovia Presidente Dutra na manhã desta quarta-feira (19). Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), trata-se de uma colisão lateral, sem vítimas, no km 150, sentido sul.

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Até o momento, a faixa 1 está interditada e o trânsito está fluindo normalmente pela faixa 2.