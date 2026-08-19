Um homem foi detido durante o atendimento a um acidente de trânsito no km 40 da BR-101, em trecho de Ubatuba. A ocorrência foi registrada na terça-feira (18) e envolveu um automóvel e uma motocicleta.

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A PRF (Polícia Rodoviária Federal) foi acionada inicialmente para atender uma ocorrência de trânsito. Durante o atendimento, porém, os agentes constataram que um dos envolvidos estaria portando ilegalmente uma arma de fogo.