Um homem foi detido durante o atendimento a um acidente de trânsito no km 40 da BR-101, em trecho de Ubatuba. A ocorrência foi registrada na terça-feira (18) e envolveu um automóvel e uma motocicleta.
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A PRF (Polícia Rodoviária Federal) foi acionada inicialmente para atender uma ocorrência de trânsito. Durante o atendimento, porém, os agentes constataram que um dos envolvidos estaria portando ilegalmente uma arma de fogo.
No local, já estava uma equipe da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas), da Polícia Militar, que também havia sido acionada após informações sobre uma possível situação de porte ilegal de arma relacionada ao acidente.
A Polícia Militar confirmou a suspeita e identificou o condutor da motocicleta como responsável pelo porte da arma. Ele foi detido e encaminhado à delegacia para providências cabíveis.