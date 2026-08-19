Um casal foi preso pela Polícia Militar após furtar um veículo e pertences de uma vítima na região da Praia Preta, em São Sebastião. Segundo a polícia, os dois estavam acompanhados de cinco crianças, incluindo uma de colo, quando cometeram o furto. O veículo foi localizado no bairro de Camburi por meio do rastreamento do celular levado no crime. A ocorrência foi registrada na quarta-feira (18).
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A vítima compareceu à Base da Polícia Militar de Boiçucanga e relatou que havia deixado uma bolsa escondida nas proximidades da Praia Preta antes de entrar no mar. Ao retornar, percebeu que a bolsa havia sido furtada, assim como seu carro e outros pertences.
O sistema de localização do celular indicou a possível localização dos objetos nas proximidades da Travessa Morumbi, em Camburi. Os policiais acompanharam a a mulher até o endereço e encontraram o Volkswagen Fox, de cor preta, estacionado em frente a um imóvel.
Imagens de câmeras de segurança registraram o casal acompanhado das cinco crianças e de outro homem deixando o local do furto com a bolsa e utilizando o veículo. Uma testemunha que mora nas proximidades reconheceu os envolvidos nas imagens e indicou aos policiais o imóvel onde eles estariam. A equipe foi até o endereço e chamou pelos moradores. Um dos suspeitos atendeu e, diante das imagens, confessou o furto e devolveu o celular, a bolsa e a chave do carro.
As crianças foram levadas para a residência da avó e o casal foi conduzido à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça.