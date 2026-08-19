Policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam um homem suspeito de tráfico de drogas na noite de terça-feira (18), em Jacareí. A ocorrência foi registrada por volta das 20h20, no bairro Vila São João.
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Segundo a polícia, o suspeito utilizava a própria residência para armazenar drogas. Durante a ação, os agentes localizaram 5.177 pinos de cocaína, com peso total de aproximadamente 9,2 quilos.
Além dos entorpecentes, foram apreendidos um aparelho celular da marca Samsung e R$ 972 em dinheiro.
O homem foi encaminhado à Central de Flagrantes de Jacareí, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.
A ocorrência foi registrada como tráfico de drogas e segue sob investigação das autoridades.