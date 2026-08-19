19 de agosto de 2026
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EM CARAGUATATUBA

Menina de 16 anos procurada pela Justiça é apreendida em adega

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Uma adolescente de 16 anos, procurada pela Justiça, foi apreendida no interior da adega WM, no bairro Perequê-Mirim, em Caraguatatuba. A ocorrência foi registrada na madrugada desta quarta-feira (19), durante fiscalização do estabelecimento por policiais militares do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

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No local, a equipe encontrou uma funcionária usando maconha. Os policiais constataram que se tratava de uma menor de idade e que havia um mandado de busca e apreensão expedido contra ela. 

Durante a vistoria, foram encontrados diversos aparelhos celulares das marcas Samsung e Motorola, acondicionados em sacolas, além de dois tablets da Samsung, porções de maconha e crack e quatro balanças de precisão.

O proprietário, ao perceber a presença policial, evadiu-se. Os pais dele compareceram ao local e assumiram a responsabilidade pelo estabelecimento.

A mãe da adolescente foi acionada e ambas foram conduzidas ao distrito policial. Após as providências da Polícia Judiciária, a adolescente permaneceu apreendida, à disposição da Justiça.

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