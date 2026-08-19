Uma adolescente de 16 anos, procurada pela Justiça, foi apreendida no interior da adega WM, no bairro Perequê-Mirim, em Caraguatatuba. A ocorrência foi registrada na madrugada desta quarta-feira (19), durante fiscalização do estabelecimento por policiais militares do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

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No local, a equipe encontrou uma funcionária usando maconha. Os policiais constataram que se tratava de uma menor de idade e que havia um mandado de busca e apreensão expedido contra ela.