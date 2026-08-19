A região terá uma quarta-feira (19) de tempo firme, predomínio de sol e temperaturas elevadas. A atuação de uma massa de ar quente e seca mantém as condições estáveis em praticamente todo o estado de São Paulo, com máximas que podem chegar a 35°C em boa parte das cidades.
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O principal destaque do dia, no entanto, é a baixa umidade relativa do ar. Durante a tarde, os índices podem ficar abaixo de 30% em municípios de todas as regiões paulistas. No norte e no oeste do Estado, a situação deve ser ainda mais intensa, com registros inferiores a 15%.
O cenário exige atenção, principalmente nos períodos mais quentes do dia. A recomendação é reforçar a hidratação, evitar exposição prolongada ao sol e reduzir atividades físicas ao ar livre durante a tarde, quando a umidade tende a atingir os menores níveis.
Frio marcou o amanhecer
Apesar do calor previsto para a tarde, algumas cidades do Vale do Paraíba começaram o dia com temperaturas baixas. Campos do Jordão registrou 8,4°C, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), sendo a menor temperatura entre os registros informados.
Em Pindamonhangaba, os termômetros marcaram 11,5°C, segundo o Ciiagro. Taubaté teve mínima de 12,4°C, enquanto São Luiz do Paraitinga registrou 13°C, conforme dados do Inmet.
A diferença entre o amanhecer frio e a tarde quente reforça a característica do tempo nesta quarta-feira, com grande variação térmica ao longo do dia.
Previsão para São Paulo
Com o avanço das horas, as temperaturas sobem rapidamente e o sol predomina. A combinação de calor, céu aberto e ar seco deve manter a umidade em níveis baixos durante a tarde.
Para os próximos dias, a condição deve ser acompanhada com atenção, especialmente em regiões onde os índices de umidade permanecerem muito baixos.