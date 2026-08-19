A região terá uma quarta-feira (19) de tempo firme, predomínio de sol e temperaturas elevadas. A atuação de uma massa de ar quente e seca mantém as condições estáveis em praticamente todo o estado de São Paulo, com máximas que podem chegar a 35°C em boa parte das cidades.

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O principal destaque do dia, no entanto, é a baixa umidade relativa do ar. Durante a tarde, os índices podem ficar abaixo de 30% em municípios de todas as regiões paulistas. No norte e no oeste do Estado, a situação deve ser ainda mais intensa, com registros inferiores a 15%.