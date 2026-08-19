A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu um homem e uma mulher por tráfico de drogas na noite de terça-feira (18), durante uma abordagem na rodovia Presidente Dutra, em Lavrinhas, no Vale do Paraíba. Ao todo, foram apreendidos 149 quilos de maconha, além de três celulares e o veículo utilizado no transporte da droga.
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A abordagem ocorreu por volta das 23h10, nas proximidades da Unidade Operacional da PRF em Lavrinhas. Segundo a corporação, a equipe realizava uma fiscalização após informações obtidas por meio de análise de risco.
Durante a vistoria em um Nissan Versa, os policiais encontraram no porta-malas diversos tabletes prensados com características e odor semelhantes aos da maconha.
De acordo com a PRF, a droga teria como origem a cidade de Uberaba (MG) e como destino Volta Redonda (RJ).
Casal é preso em flagrante
Diante da apreensão, os dois ocupantes do veículo receberam voz de prisão. O casal foi encaminhado ao plantão da Polícia Civil de Cruzeiro, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial. A prisão em flagrante foi ratificada com base na lei que trata do crime de tráfico de drogas.
Além dos 149 quilos de maconha, os policiais apreenderam três telefones celulares e o Nissan Versa utilizado no transporte do entorpecente.