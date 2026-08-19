A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu um homem e uma mulher por tráfico de drogas na noite de terça-feira (18), durante uma abordagem na rodovia Presidente Dutra, em Lavrinhas, no Vale do Paraíba. Ao todo, foram apreendidos 149 quilos de maconha, além de três celulares e o veículo utilizado no transporte da droga.

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A abordagem ocorreu por volta das 23h10, nas proximidades da Unidade Operacional da PRF em Lavrinhas. Segundo a corporação, a equipe realizava uma fiscalização após informações obtidas por meio de análise de risco.