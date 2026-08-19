Um vigilante de 47 anos foi baleado ao reagir a uma tentativa de assalto no início da manhã de segunda-feira (17), no bairro Pegorelli, em Caraguatatuba. O caso aconteceu por volta das 5h, enquanto a vítima fazia a segurança do Posto 5 de uma obra da Sabesp, localizada na avenida José Geraldo Fernandes .

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O crime

Segundo o registro policial, três homens abordaram o trabalhador e anunciaram o assalto, exigindo sua motocicleta .