19 de agosto de 2026
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TENTATIVA DE ROUBO

VÍDEO: Vigilante de obra da Sabesp é baleado em Caraguatatuba

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Rafael Rodrigues
Vigilante é baleado em tentativa de assalto
Vigilante é baleado em tentativa de assalto

Um vigilante de 47 anos foi baleado ao reagir a uma tentativa de assalto no início da manhã de segunda-feira (17), no bairro Pegorelli, em Caraguatatuba. O caso aconteceu por volta das 5h, enquanto a vítima fazia a segurança do Posto 5 de uma obra da Sabesp, localizada na avenida José Geraldo Fernandes.

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O crime

Segundo o registro policial, três homens abordaram o trabalhador e anunciaram o assalto, exigindo sua motocicleta.

O vigilante reagiu e entrou em luta corporal com um dos assaltantes, que estava armado. Durante o confronto, um tiro atingiu a perna esquerda do agente. Após o disparo, o trio fugiu sem levar a moto nem outros pertences.

A vítima conseguiu contatar seu superior e foi socorrida e encaminhada à UPA Sul de Caraguatatuba, com uma fratura na tíbia provocada pelo disparo. Ela precisou ser transferida para atendimento ortopédico especializado na Santa Casa da região.

Investigação

A Polícia Militar foi acionada e colheu o depoimento do vigilante no hospital. Ele não conseguiu identificar os suspeitos ou fornecer características físicas e de vestimentas.

O caso foi registrado como tentativa de roubo e a Polícia Civil investiga a ocorrência para identificar e localizar os autores.

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