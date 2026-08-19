Um vigilante de 47 anos foi baleado ao reagir a uma tentativa de assalto no início da manhã de segunda-feira (17), no bairro Pegorelli, em Caraguatatuba. O caso aconteceu por volta das 5h, enquanto a vítima fazia a segurança do Posto 5 de uma obra da Sabesp, localizada na avenida José Geraldo Fernandes
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O crime
Segundo o registro policial, três homens abordaram o trabalhador e anunciaram o assalto, exigindo sua motocicleta
O vigilante reagiu e entrou em luta corporal com um dos assaltantes, que estava armado
A vítima conseguiu contatar seu superior e foi socorrida e encaminhada à UPA Sul de Caraguatatuba, com uma fratura na tíbia provocada pelo disparo. Ela precisou ser transferida para atendimento ortopédico especializado na Santa Casa da região.
Investigação
A Polícia Militar foi acionada e colheu o depoimento do vigilante no hospital
O caso foi registrado como tentativa de roubo e a Polícia Civil investiga a ocorrência para identificar e localizar os autores