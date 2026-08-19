Um adolescente foi apreendido portando uma arma de fogo no bairro Jardim Itapoã, em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada na terça-feira (18), por volta das 16h30, durante patrulhamento de policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia).

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Com ele, foram apreendidos um revólver calibre .32, da marca Taurus, e 16 munições intactas.