19 de agosto de 2026
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PORTE ILEGAL DE ARMA

Adolescente armado em SJC é encaminhado à Fundação Casa

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Arma e munições apreendidas em São José dos Campos
Arma e munições apreendidas em São José dos Campos

Um adolescente foi apreendido portando uma arma de fogo no bairro Jardim Itapoã, em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada na terça-feira (18), por volta das 16h30, durante patrulhamento de policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia).

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Com ele, foram apreendidos um revólver calibre .32, da marca Taurus, e 16 munições intactas.

Após os procedimentos na Central de Flagrantes de São José dos Campos, o jovem foi encaminhado à Fundação Casa.

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