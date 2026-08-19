19 de agosto de 2026
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OPORTUNIDADE

Sabesp tem 256 vagas para aprendiz com bolsas de até R$ 1.142

Por Da redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
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A Sabesp abriu inscrições para o Programa Jovem Aprendiz – Nascente de Talentos 2026. A iniciativa oferece 256 vagas distribuídas em nove municípios paulistas, na Região Metropolitana de São Paulo, no interior e no litoral do estado. O programa formativo prioriza áreas com mais chances de contratação ao final do curso.

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Vagas

Realizada em parceria com o Senai-SP, a formação disponibiliza 185 oportunidades para o setor administrativo e 71 para cursos técnicos nas áreas de química, eletrotécnica e saneamento.

A prioridade da seleção será concedida a candidatos residentes em mais de 50 comunidades situadas no entorno das operações da Sabesp. A abertura para o público geral ocorrerá apenas se as vagas não forem totalmente preenchidas por esses moradores.

Requisitos, inscrições e benefícios

As inscrições seguem até 9 de setembro de 2026 pelo site oficial da Sabesp. O contrato terá duração de 18 meses, com início previsto para janeiro de 2027.

Para as vagas administrativas, os interessados devem ter entre 14 e 22 anos completos no ato da admissão, estar cursando ou ter concluído o ensino médio ou EJA. Já as vagas técnicas exigem idade entre 18 e 22 anos e a conclusão do primeiro ano do ensino médio.

A bolsa-auxílio oferecida pela Sabesp varia entre R$ 761,55 para jornadas de 20 horas semanais e R$ 1.142,33 para cargas de 30 horas semanais. O pacote de benefícios inclui vale-refeição, vale-transporte, assistência médica e seguro contra acidentes pessoais.

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