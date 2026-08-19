A Sabesp abriu inscrições para o Programa Jovem Aprendiz – Nascente de Talentos 2026. A iniciativa oferece 256 vagas distribuídas em nove municípios paulistas, na Região Metropolitana de São Paulo, no interior e no litoral do estado. O programa formativo prioriza áreas com mais chances de contratação ao final do curso.

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Vagas

Realizada em parceria com o Senai-SP, a formação disponibiliza 185 oportunidades para o setor administrativo e 71 para cursos técnicos nas áreas de química, eletrotécnica e saneamento.