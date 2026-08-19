Pessoas desempregadas, autônomos, estagiários e jovens aprendizes podem se inscrever no curso de Compósitos Aeronáuticos, uma formação gratuita que visa capacitar novos talentos para suprir as demandas estratégicas da indústria de alta tecnologia. A iniciativa é promovida pelo Cluster Aeroespacial & Defesa Brasileiro do Parque Tecnológico.

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Estão disponíveis 20 vagas para candidatos com ensino médio completo. O prazo para garantir a participação se encerra no dia 27 de agosto de 2026.