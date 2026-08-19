Pessoas desempregadas, autônomos, estagiários e jovens aprendizes podem se inscrever no curso de Compósitos Aeronáuticos, uma formação gratuita que visa capacitar novos talentos para suprir as demandas estratégicas da indústria de alta tecnologia. A iniciativa é promovida pelo Cluster Aeroespacial & Defesa Brasileiro do Parque Tecnológico.
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Estão disponíveis 20 vagas para candidatos com ensino médio completo. O prazo para garantir a participação se encerra no dia 27 de agosto de 2026.
Aulas presenciais e conteúdo programático
Com carga horária total de 40 horas, as aulas serão ministradas na sede do CEPHAS, em São José dos Campos, entre 14 de setembro e 22 de outubro de 2026, com encontros às segundas, quartas e quintas-feiras, sempre das 19h às 22h.
O conteúdo teórico abordará os processos de produção e aplicação dos materiais compósitos na aviação, além de apresentar as vantagens, limitações e desafios desse mercado. Os alunos também aprenderão sobre os cuidados necessários nas linhas de montagem e as tendências futuras para o setor aeroespacial.
Inscrições As inscrições devem ser feitas por meio do formulário eletrônico até 27 de agosto. Os interessados podem conferir os pré-requisitos detalhados e as normas do processo seletivo no edital do curso, disponível na página do Parque Tecnológico de São José dos Campos.