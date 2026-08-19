Um homem foi preso por violência doméstica no bairro Crispim, em Pindamonhangaba. A prisão ocorreu na manhã de terça-feira (18) após a vítima acionar o botão do pânico do aplicativo SP Mulher Segura. A mulher estava na rua quando percebeu que era seguida pelo ex-companheiro.

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Ela entrou em um estabelecimento comercial e acionou o botão que emitiu o chamado à equipe da GCM (Guarda Civil Municipal). Em buscas pela região, o suspeito foi localizado e preso em flagrante. Ele foi encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher, onde permaneceu à disposição da Justiça.