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MÚSICA

Festival Jazz na Serra divulga programação para a edição de 2026

Por Da Redação | Santo Antônio do Pinhal
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Festival Jazz na Serra divulga programação para a edição de 2026
Festival Jazz na Serra divulga programação para a edição de 2026

O evento Jazz na Serra confirmou a grade de shows de 2026. As apresentações ocorrerão nos dias 28 e 29 de agosto no município de Santo Antônio do Pinhal (SP). Não haverá cobrança de ingressos para o público. Os palcos funcionarão na Praça do Artesão e no Boulevard Araucária.

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Nove grupos compõem a grade: Banda Mantiqueira, Michael Pipoquinha Quarteto, Banda Black Rio, Juliane Gamboa, DejaVu Session - Especial Jazz Brasil, Eloá Gonçalves Trio, Giu Nogueira Quarteto, Grande Banda do Sertão e Jota P Quinteto.

A organização incluiu Giu Nogueira Quarteto, Grande Banda do Sertão, Eloá Gonçalves Trio e Juliane Gamboa após processo de seleção via edital.

O curador Joabe Reis declara que a programação promove o diálogo entre gerações de músicos. O idealizador Pedro Pimenta diz que a realização de shows no centro do município resulta em ocupação de hotéis e de restaurantes.

Na edição de 2025, o evento registrou a presença de 12 mil pessoas. As empresas DNA Cultural e Casa de Abelha assinam a realização, com apoio da Prefeitura de Santo Antônio do Pinhal, do Governo do Estado de São Paulo, da Associação Paulista dos Amigos da Arte e do SESC São Paulo.

Agenda de shows

28 de agosto

  • 19h30 - Giu Nogueira Quarteto (Praça do Artesão)

  • 21h00 - Michael Pipoquinha Quarteto (Praça do Artesão)

    • 29 de agosto

    • 12h00 - Grande Banda do Sertão (Praça do Artesão)

  • 13h30 - Eloá Gonçalves Trio (Boulevard Araucária)

  • 15h00 - Jota P Quinteto (Praça do Artesão)

  • 16h30 - DejaVu Session - Especial Jazz Brasil (Boulevard Araucária)

  • 18h00 - Juliane Gamboa (Praça do Artesão)

  • 19h30 - Banda Mantiqueira (Boulevard Araucária)

  • 21h00 - Banda Black Rio (Praça do Artesão)

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