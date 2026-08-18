O evento Jazz na Serra confirmou a grade de shows de 2026 . As apresentações ocorrerão nos dias 28 e 29 de agosto no município de Santo Antônio do Pinhal (SP) . Não haverá cobrança de ingressos para o público . Os palcos funcionarão na Praça do Artesão e no Boulevard Araucária .

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Nove grupos compõem a grade: Banda Mantiqueira, Michael Pipoquinha Quarteto, Banda Black Rio, Juliane Gamboa, DejaVu Session - Especial Jazz Brasil, Eloá Gonçalves Trio, Giu Nogueira Quarteto, Grande Banda do Sertão e Jota P Quinteto .