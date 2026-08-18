O evento Jazz na Serra confirmou a grade de shows de 2026
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Nove grupos compõem a grade: Banda Mantiqueira, Michael Pipoquinha Quarteto, Banda Black Rio, Juliane Gamboa, DejaVu Session - Especial Jazz Brasil, Eloá Gonçalves Trio, Giu Nogueira Quarteto, Grande Banda do Sertão e Jota P Quinteto
A organização incluiu Giu Nogueira Quarteto, Grande Banda do Sertão, Eloá Gonçalves Trio e Juliane Gamboa após processo de seleção via edital
O curador Joabe Reis declara que a programação promove o diálogo entre gerações de músicos
Na edição de 2025, o evento registrou a presença de 12 mil pessoas
Agenda de shows
28 de agosto
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19h30 - Giu Nogueira Quarteto (Praça do Artesão)
21h00 - Michael Pipoquinha Quarteto (Praça do Artesão)
29 de agosto
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12h00 - Grande Banda do Sertão (Praça do Artesão)
13h30 - Eloá Gonçalves Trio (Boulevard Araucária)
15h00 - Jota P Quinteto (Praça do Artesão)
16h30 - DejaVu Session - Especial Jazz Brasil (Boulevard Araucária)
18h00 - Juliane Gamboa (Praça do Artesão)
19h30 - Banda Mantiqueira (Boulevard Araucária)
21h00 - Banda Black Rio (Praça do Artesão)