Pauta
A Câmara de Taubaté aprovou nessa próxima terça-feira (18), por unanimidade, o projeto do prefeito Sérgio Victor (Novo) que autoriza a venda, por meio de leilão, de um imóvel localizado na área industrial do Piracangaguá, na região do Quiririm. O texto ainda passará por segunda votação, na próxima semana, antes de seguir para sanção.
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Terreno
O terreno tem 6,2 mil metros quadrados e está situado na Avenida José Geraldo de Mattos Barros. O valor da pedida mínima do leilão ainda não foi calculado pela Prefeitura. "A região integra uma das principais áreas destinadas à instalação de empreendimentos industriais no município", afirmou o município.
Estratégia
"A medida busca promover a utilização econômica de áreas públicas que atualmente se encontram sem destinação específica, ampliando as possibilidades de atração de investimentos privados, geração de empregos e fortalecimento da atividade econômica local. A expectativa também é de incremento na arrecadação municipal a partir da ocupação produtiva da área", explicou a administração municipal.
Áreas
Em abril de 2025, o governo Sérgio Victor anunciou que pretende vender pelo menos 108 imóveis da Prefeitura. Desde junho do ano passado, a Câmara aprovou a venda de 31 áreas, sendo que 26 delas já foram a leilão - contando os leilões que terminaram sem proposta.
Vendas
Dos 26 imóveis que foram a leilão, 16 foram vendidos, todos em janeiro desse ano. Na ocasião, foram leiloados 12 imóveis no Portal da Mantiqueira, um no Cataguá e três no Esplanada Independência, que somaram R$ 3,831 milhões.
Sem lances
Terminaram sem lances os leilões das áreas da Esquina do Brasil, da antiga sede da Secretaria de Serviços Públicos, de três terrenos no loteamento São Felix do Cataguá, de outra área no Piracangaguá e de um imóvel no Água Quente.