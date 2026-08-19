A mulher que foi morta e esquartejada por um açougueiro teve a identidade divulgada nesta terça-feira (18). A vítima foi identificada como Amanda da Silva, de 30 anos. O crime foi descoberto no dia 27 de julho, quando partes do corpo de uma mulher foram encontradas dentro de duas lixeiras.

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O caso aconteceu em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Segundo informações apuradas pela TV TEM, Amanda era natural de Jandira (SP), cidade localizada a cerca de 400 quilômetros de Rio Preto, e era mãe de três crianças, de quatro, cinco e sete anos.

Vítima estava sem contato com a família