A mulher que foi morta e esquartejada por um açougueiro teve a identidade divulgada nesta terça-feira (18). A vítima foi identificada como Amanda da Silva, de 30 anos. O crime foi descoberto no dia 27 de julho, quando partes do corpo de uma mulher foram encontradas dentro de duas lixeiras.
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O caso aconteceu em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Segundo informações apuradas pela TV TEM, Amanda era natural de Jandira (SP), cidade localizada a cerca de 400 quilômetros de Rio Preto, e era mãe de três crianças, de quatro, cinco e sete anos.
Vítima estava sem contato com a família
Amanda estava sem contato com os familiares desde 19 de julho, oito dias antes de partes do corpo serem localizadas nas lixeiras.
Ainda segundo a apuração, a mulher vivia em situação de rua e fazia uso de drogas. As informações ajudam a Polícia Civil a reconstruir os últimos dias de vida da vítima e a entender as circunstâncias que antecederam o crime.
Corpo foi encontrado em duas lixeiras
O caso veio à tona em 27 de julho, quando partes do corpo de uma mulher foram encontradas dentro de duas lixeiras.
A investigação levou os policiais até um açougueiro, apontado como suspeito de envolvimento na morte e no esquartejamento de Amanda. A identificação oficial da vítima foi divulgada nesta terça-feira (18).
A Polícia Civil continua investigando o caso para esclarecer a dinâmica do crime, a motivação e todas as circunstâncias relacionadas à morte da mulher. Amanda deixa três filhos pequenos, de quatro, cinco e sete anos.