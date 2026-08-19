Um homem preso após uma chacina que deixou quatro mortos confessou o crime e afirmou à polícia que o principal alvo era um pastor, que, segundo ele, guardava dinheiro em casa. O suspeito teria usado um martelo durante o ataque.

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O crime aconteceu no bairro São Jorge, em Manaus (AM). Ezenilson Silva de Sousa foi preso pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros e, segundo a investigação, declarou que cometeu os assassinatos na tentativa de conseguir dinheiro para quitar dívidas com agiotas.

Pastor seria principal alvo