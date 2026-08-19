Um homem preso após uma chacina que deixou quatro mortos confessou o crime e afirmou à polícia que o principal alvo era um pastor, que, segundo ele, guardava dinheiro em casa. O suspeito teria usado um martelo durante o ataque.
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O crime aconteceu no bairro São Jorge, em Manaus (AM). Ezenilson Silva de Sousa foi preso pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros e, segundo a investigação, declarou que cometeu os assassinatos na tentativa de conseguir dinheiro para quitar dívidas com agiotas.
Pastor seria principal alvo
Segundo o relato apresentado pelo suspeito à polícia, Francisco Chagas, de 81 anos, era o principal alvo da ação. Ezenilson teria afirmado que sabia que o pastor mantinha dinheiro em casa.
A investigação ainda busca esclarecer se alguma quantia foi levada do imóvel após o crime. A Polícia Civil também apura a possibilidade de participação ou auxílio de outras pessoas na ação.
Quatro pessoas morreram
Além do pastor, outras três pessoas morreram durante o ataque. Entre as vítimas estão Isabela Chagas, de 28 anos, filha de Francisco, e Guilherme Pereira Lima Filho, de 66 anos, professor da Universidade Federal do Amazonas (Ufam).
De acordo com a Polícia Militar, quando as equipes chegaram ao imóvel, três vítimas já estavam mortas.
Uma quarta pessoa ainda foi encontrada com vida e recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Apesar do socorro, ela não resistiu aos ferimentos e morreu posteriormente.
Suspeito teria usado martelo
Conforme o depoimento atribuído a Ezenilson, o martelo foi utilizado durante o ataque. A polícia investiga a dinâmica dos assassinatos e busca reunir outras evidências que possam confirmar a versão apresentada pelo preso.
O suspeito permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil continua apurando o caso, incluindo a possível motivação financeira, eventual subtração de dinheiro e a participação de outras pessoas.