Um homem identificado como Ezenilson Silva de Souza foi preso na segunda-feira (17) suspeito de matar três pessoas com golpes de martelo. Segundo a investigação, o crime teria sido motivado pela recusa das vítimas em emprestar R$ 16 mil para que ele pagasse uma dívida com agiotas.

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A chacina aconteceu em Manaus (AM) e teve como vítimas o pastor Francisco das Chagas Morais Santos, de 66 anos, a filha dele, Isabella Coelho Morais, de 29 anos, e uma terceira pessoa. Uma quarta vítima ficou ferida durante o ataque.

Pastor teria recusado empréstimo