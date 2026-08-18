Um homem identificado como Ezenilson Silva de Souza foi preso na segunda-feira (17) suspeito de matar três pessoas com golpes de martelo. Segundo a investigação, o crime teria sido motivado pela recusa das vítimas em emprestar R$ 16 mil para que ele pagasse uma dívida com agiotas.
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A chacina aconteceu em Manaus (AM) e teve como vítimas o pastor Francisco das Chagas Morais Santos, de 66 anos, a filha dele, Isabella Coelho Morais, de 29 anos, e uma terceira pessoa. Uma quarta vítima ficou ferida durante o ataque.
Pastor teria recusado empréstimo
De acordo com a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), responsável pela investigação, o pastor teria se recusado a entregar dinheiro ao suspeito.
Durante a prisão, Ezenilson afirmou à polícia que teve um desentendimento com o religioso por causa de dinheiro. Segundo o depoimento, ele atacou o pastor ainda no quarto da residência.
A polícia investiga as circunstâncias que levaram ao ataque e busca esclarecer a dinâmica completa do crime.
Três corpos foram encontrados dentro da casa
Segundo a Polícia Militar do Amazonas, um morador encontrou as vítimas e acionou o número 190.
Os três corpos estavam dentro da residência. Duas vítimas foram encontradas em um quarto e a terceira estava no corredor.
O delegado Ricardo Cunha informou que os ferimentos identificados nas vítimas indicam que as agressões foram direcionadas.
Ainda segundo o delegado, as pessoas que estavam na casa dormiam quando o suspeito entrou no imóvel.
Outra vítima teria acordado durante discussão
Conforme o relato apresentado pelo delegado, uma das vítimas teria sido atacada depois de acordar com o barulho da discussão entre Ezenilson e o pastor.
“Estava todo mundo dormindo no horário que ele entrou nessa casa”, explicou Cunha ao comentar a dinâmica investigada.
A polícia trabalha com a hipótese de que o ataque tenha ocorrido enquanto as vítimas estavam dormindo ou eram surpreendidas durante a ação.
Suspeito teria jogado martelo em igarapé
Após os assassinatos, segundo a investigação, Ezenilson teria se desfeito do martelo utilizado no crime, jogando a ferramenta em um igarapé.
As equipes policiais seguem apurando o caso e podem realizar novas diligências para localizar o objeto e reunir outras provas que ajudem a esclarecer os assassinatos.
A Polícia Civil do Amazonas continua investigando o crime e deverá analisar os depoimentos, os vestígios encontrados na residência e demais elementos reunidos durante a investigação.