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HOMICÍDIO

Por negarem R$ 16 mil emprestado, pastor e mais dois são mortos

Por Da Redação | Manaus (AM)
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Por negarem R$ 16 mil emprestado, pastor e mais dois são mortos
Por negarem R$ 16 mil emprestado, pastor e mais dois são mortos

Um homem identificado como Ezenilson Silva de Souza foi preso na segunda-feira (17) suspeito de matar três pessoas com golpes de martelo. Segundo a investigação, o crime teria sido motivado pela recusa das vítimas em emprestar R$ 16 mil para que ele pagasse uma dívida com agiotas.

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A chacina aconteceu em Manaus (AM) e teve como vítimas o pastor Francisco das Chagas Morais Santos, de 66 anos, a filha dele, Isabella Coelho Morais, de 29 anos, e uma terceira pessoa. Uma quarta vítima ficou ferida durante o ataque.

Pastor teria recusado empréstimo

De acordo com a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), responsável pela investigação, o pastor teria se recusado a entregar dinheiro ao suspeito.

Durante a prisão, Ezenilson afirmou à polícia que teve um desentendimento com o religioso por causa de dinheiro. Segundo o depoimento, ele atacou o pastor ainda no quarto da residência.

A polícia investiga as circunstâncias que levaram ao ataque e busca esclarecer a dinâmica completa do crime.

Três corpos foram encontrados dentro da casa

Segundo a Polícia Militar do Amazonas, um morador encontrou as vítimas e acionou o número 190.

Os três corpos estavam dentro da residência. Duas vítimas foram encontradas em um quarto e a terceira estava no corredor.

O delegado Ricardo Cunha informou que os ferimentos identificados nas vítimas indicam que as agressões foram direcionadas.

Ainda segundo o delegado, as pessoas que estavam na casa dormiam quando o suspeito entrou no imóvel.

Outra vítima teria acordado durante discussão

Conforme o relato apresentado pelo delegado, uma das vítimas teria sido atacada depois de acordar com o barulho da discussão entre Ezenilson e o pastor.

“Estava todo mundo dormindo no horário que ele entrou nessa casa”, explicou Cunha ao comentar a dinâmica investigada.

A polícia trabalha com a hipótese de que o ataque tenha ocorrido enquanto as vítimas estavam dormindo ou eram surpreendidas durante a ação.

Suspeito teria jogado martelo em igarapé

Após os assassinatos, segundo a investigação, Ezenilson teria se desfeito do martelo utilizado no crime, jogando a ferramenta em um igarapé.

As equipes policiais seguem apurando o caso e podem realizar novas diligências para localizar o objeto e reunir outras provas que ajudem a esclarecer os assassinatos.

A Polícia Civil do Amazonas continua investigando o crime e deverá analisar os depoimentos, os vestígios encontrados na residência e demais elementos reunidos durante a investigação.

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