Umbanda
A Câmara de Taubaté aprovou nessa terça-feira (18), em primeira votação, o projeto que inclui o Dia da Umbanda (15 de novembro) no calendário oficial de eventos do município.
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Tramitação
O projeto, de autoria da vereadora Talita (PSB), ainda passará por segunda votação antes de seguir para análise do prefeito Sérgio Victor (Novo), que poderá vetá-lo ou sancioná-lo.
A favor
Além de Talita, outros seis vereadores votaram a favor do projeto: Adriana Mussi (PP), Cesinha da Academia (Podemos), Douglas Carbonne (Solidariedade), Isaac do Carmo (PT), Neneca (PDT) e Nicola Neto (Novo).
Contra
Dois vereadores evangélicos votaram contra a proposta: Nunes Coelho (Republicanos) e Zelinda Pastora (PRD).
Sem voto
Dentinho (PP) registrou abstenção. Alberto Barreto (PRD), Ariel Katz (PDT), Boanerge dos Santos (União), Diego Fonseca (PL), Moises Pirulito (Podemos), Edson Oliveira (PSD), Richardson da Padaria (União), Bobi (PRD) e Vivi da Rádio (Republicanos) não votaram.