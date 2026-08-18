Umbanda

A Câmara de Taubaté aprovou nessa terça-feira (18), em primeira votação, o projeto que inclui o Dia da Umbanda (15 de novembro) no calendário oficial de eventos do município.

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Tramitação

O projeto, de autoria da vereadora Talita (PSB), ainda passará por segunda votação antes de seguir para análise do prefeito Sérgio Victor (Novo), que poderá vetá-lo ou sancioná-lo.