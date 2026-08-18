Um laudo da Polícia Científica revelou que Monique Oliveira Fernandes ainda respirava quando foi enterrada dentro da própria casa. A perícia encontrou vestígios de terra nos pulmões e na traqueia da vítima, indicando que ela aspirou o material enquanto estava sob o piso.
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O caso aconteceu em São José do Calçado, no Sul do Espírito Santo. O corpo de Monique foi localizado no dia 24 de julho. No dia seguinte, o marido dela, Mário Almeida Pinto, de 46 anos, procurou a polícia e confessou ter cometido o crime.
Corpo foi escondido sob o piso
Segundo o depoimento prestado pelo suspeito, ele retirou a cerâmica do quarto do casal e abriu um buraco no local. Depois, teria colocado o corpo de Monique na cova improvisada e cimentado novamente o piso, tentando ocultar o cadáver.
A descoberta ocorreu posteriormente, quando o corpo foi localizado dentro da residência.
As informações da investigação apontam que o procedimento para esconder o corpo foi realizado no próprio quarto onde o casal vivia.
Perícia encontrou terra nas vias respiratórias
De acordo com o delegado Messias Sirtuli, responsável pela investigação, os exames periciais encontraram terra nos pulmões e na traqueia de Monique.
O resultado indica que a vítima ainda estava respirando no momento em que foi enterrada e acabou aspirando partículas de terra.
Os peritos também identificaram uma substância esbranquiçada misturada à terra. Segundo a investigação, existe a possibilidade de que o material seja cal, mas a análise ainda é considerada parte da apuração do caso.
Polícia não sabe se vítima estava consciente
Apesar de o laudo apontar que Monique ainda respirava quando foi enterrada, a Polícia Civil afirma que não é possível determinar se ela estava consciente naquele momento.
Essa informação ainda depende de outros elementos da investigação e das conclusões da perícia.
O caso permanece sob investigação, e as circunstâncias da morte de Monique, assim como a dinâmica completa do crime, deverão ser esclarecidas pelas autoridades.