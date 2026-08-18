Um laudo da Polícia Científica revelou que Monique Oliveira Fernandes ainda respirava quando foi enterrada dentro da própria casa. A perícia encontrou vestígios de terra nos pulmões e na traqueia da vítima, indicando que ela aspirou o material enquanto estava sob o piso.

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O caso aconteceu em São José do Calçado, no Sul do Espírito Santo. O corpo de Monique foi localizado no dia 24 de julho. No dia seguinte, o marido dela, Mário Almeida Pinto, de 46 anos, procurou a polícia e confessou ter cometido o crime.

Corpo foi escondido sob o piso