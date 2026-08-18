Um tiroteio interrompeu uma missa transmitida ao vivo na noite de sábado (15). Os disparos foram ouvidos nas proximidades da igreja pouco antes do momento da distribuição da Santa Eucaristia, provocando apreensão entre os fiéis que participavam da celebração.

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O caso ocorreu nas proximidades da Paróquia Santo Agostinho, em Lauro de Freitas (BA). Diante do barulho dos tiros, o cônego Karol Wojtyla orientou que as portas da igreja fossem fechadas como medida de segurança. O sacerdote permaneceu no local durante a situação e buscou acalmar a comunidade.

Padre faz oração durante tiroteio