Um tiroteio interrompeu uma missa transmitida ao vivo na noite de sábado (15). Os disparos foram ouvidos nas proximidades da igreja pouco antes do momento da distribuição da Santa Eucaristia, provocando apreensão entre os fiéis que participavam da celebração.
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O caso ocorreu nas proximidades da Paróquia Santo Agostinho, em Lauro de Freitas (BA). Diante do barulho dos tiros, o cônego Karol Wojtyla orientou que as portas da igreja fossem fechadas como medida de segurança. O sacerdote permaneceu no local durante a situação e buscou acalmar a comunidade.
Padre faz oração durante tiroteio
Segundo as informações divulgadas sobre o episódio, o religioso conduziu momentos de oração enquanto a situação de segurança não era restabelecida.
Entre as orações realizadas durante a tensão esteve uma invocação a São Miguel Arcanjo, tradicionalmente associado à proteção na fé católica.
A orientação para manter as portas fechadas teve como objetivo reduzir os riscos para as pessoas que estavam dentro da igreja enquanto os disparos eram ouvidos nas proximidades.
Arquidiocese elogia postura do sacerdote
A Arquidiocese de São Salvador da Bahia afirmou que o padre agiu com prudência e responsabilidade diante da situação.
De acordo com a instituição, a prioridade foi preservar a integridade física dos fiéis e dos demais integrantes da comunidade religiosa presentes na celebração.
A missa era transmitida ao vivo, e o episódio ocorreu pouco antes da distribuição da Santa Eucaristia.
Polícia Civil não recebeu ocorrência
Apesar do susto provocado pelos disparos, a Polícia Civil da Bahia informou que não havia registro formal de ocorrência relacionado ao caso até o momento.
Não foram divulgadas informações sobre possíveis vítimas, feridos ou sobre a origem dos disparos.
O episódio chamou atenção pela proximidade com a celebração religiosa e pela necessidade de interromper momentaneamente a rotina da missa para garantir a segurança das pessoas presentes.