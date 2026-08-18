Uma equipe de vacinação itinerante estará no Mercado Municipal nesta quarta-feira (19) para ampliar o acesso da população às vacinas. A ação integra a programação especial de aniversário do Mercadão e aproveita o movimento na região central para facilitar a imunização dos moradores.

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Em Jacareí, a vacinação será destinada a pessoas com 12 anos ou mais e ocorrerá em dois períodos: das 9h às 12h e das 13h30 às 15h30. Para receber a dose, é necessário apresentar um documento de identificação com foto.

Quais vacinas estarão disponíveis?