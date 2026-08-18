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SAÚDE

Mercadão de Jacareí terá vacina intinerante nesta quarta-feira

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 2 min
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PMJ
Mercadão de Jacareí terá vacina intinerante nesta quarta-feira
Mercadão de Jacareí terá vacina intinerante nesta quarta-feira

Uma equipe de vacinação itinerante estará no Mercado Municipal nesta quarta-feira (19) para ampliar o acesso da população às vacinas. A ação integra a programação especial de aniversário do Mercadão e aproveita o movimento na região central para facilitar a imunização dos moradores.

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Em Jacareí, a vacinação será destinada a pessoas com 12 anos ou mais e ocorrerá em dois períodos: das 9h às 12h e das 13h30 às 15h30. Para receber a dose, é necessário apresentar um documento de identificação com foto.

Quais vacinas estarão disponíveis?

Durante a ação, a população poderá encontrar diferentes tipos de vacinas, de acordo com a faixa etária e os critérios indicados para cada imunizante.

Estarão disponíveis:

  • Tríplice Viral: proteção contra sarampo, caxumba e rubéola;

Influenza: vacina contra a gripe;

  • Febre Amarela;

  • dT (Dupla Adulto): proteção contra difteria e tétano;

  • Hepatite B;

  • HPV: destinada a adolescentes e jovens de 12 a 19 anos;

  • VSR (Vírus Sincicial Respiratório): destinada a gestantes a partir da 28ª semana de gestação.

    • A vacinação contra o HPV é importante na prevenção de infecções que podem estar relacionadas a diferentes tipos de câncer, incluindo colo do útero, ânus, pênis, boca e garganta.

    Já a imunização contra o VSR para gestantes tem como objetivo contribuir para a proteção dos recém-nascidos contra formas graves de bronquiolite.

    Horários da vacinação

    A equipe da Secretaria de Saúde atenderá o público em dois períodos nesta quarta-feira (19):

    Manhã: das 9h às 12h
    Tarde: das 13h30 às 15h30

    A iniciativa faz parte da programação de aniversário de 64 anos do Mercado Municipal, que conta com atrações e serviços ao longo da semana.

    Onde será a vacinação?

    A ação será realizada no Mercado Municipal de Jacareí, localizado na região central.

    Endereço: Rua Dr. Lúcio Malta, 295 – Centro.

    Para ser atendido, o morador deve levar um documento de identificação com foto. A recomendação é verificar se a vacina indicada está disponível para sua faixa etária e situação vacinal no momento do atendimento.

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