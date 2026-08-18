O distrito de Eugênio de Melo completa 149 anos e terá uma programação especial para marcar a data. As comemorações incluem festas, atrações culturais, shows e cerimônias cívicas ao longo de três dias.
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Em São José dos Campos, a programação será realizada entre sexta-feira (21) e domingo (23), com atividades concentradas na Estação Ferroviária de Eugênio de Melo e em outros pontos tradicionais do distrito. A iniciativa busca reunir moradores e visitantes para celebrar a história e a cultura da região.
História de Eugênio de Melo
Com uma trajetória ligada ao desenvolvimento de São José dos Campos, Eugênio de Melo teve papel importante durante o período da cafeicultura e da expansão ferroviária.
A antiga estação ferroviária é um dos símbolos dessa história e permanece como referência cultural do distrito. Atualmente, o local recebe eventos e atividades que valorizam a memória da comunidade.
Ao longo dos anos, Eugênio de Melo passou por transformações e acompanhou o crescimento econômico e urbano do município, mantendo características que preservam sua identidade e tradição.
Festa acontece durante três dias
As comemorações começam na sexta-feira (21) e seguem até domingo (23). Durante os três dias, a população poderá acompanhar festas, shows e atrações culturais na Estação Ferroviária de Eugênio de Melo.
A programação ocorre das 11h às 22h, com atividades abertas ao público.
Confira os detalhes
Festas e shows
Data: 21 a 23 de agosto (sexta-feira a domingo)
Horário: das 11h às 22h
Local: Estação Ferroviária de Eugênio de Melo
Endereço: Rua Sete de Setembro
Aniversário terá programação cívica
Além das atrações festivas, o aniversário de 149 anos terá uma série de cerimônias cívicas e religiosas no domingo (23).
A programação começa pela manhã com uma missa na Paróquia Imaculada Conceição. Na sequência, será realizado o hasteamento das bandeiras e, posteriormente, o tradicional desfile cívico.
Programação de domingo (23)
7h30: Missa em comemoração ao aniversário do distrito, na Paróquia Imaculada Conceição, na Rua Ambrósio Molina, 92.
8h45: Hasteamento das Bandeiras, na Rua Quinze de Novembro, 259.
9h: Desfile Cívico, na Rua Ambrósio Molina.
A programação é uma oportunidade para moradores e visitantes conhecerem mais sobre a história de Eugênio de Melo, além de participar das comemorações pelos 149 anos do distrito.