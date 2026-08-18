O distrito de Eugênio de Melo completa 149 anos e terá uma programação especial para marcar a data. As comemorações incluem festas, atrações culturais, shows e cerimônias cívicas ao longo de três dias.

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Em São José dos Campos, a programação será realizada entre sexta-feira (21) e domingo (23), com atividades concentradas na Estação Ferroviária de Eugênio de Melo e em outros pontos tradicionais do distrito. A iniciativa busca reunir moradores e visitantes para celebrar a história e a cultura da região.

História de Eugênio de Melo