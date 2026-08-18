A influenciadora digital Marta Oliveira morreu nesta terça-feira (18) após sofrer complicações decorrentes de uma cirurgia plástica. Ela havia recebido alta hospitalar na quinta-feira (13), mas precisou retornar ao hospital no dia seguinte após passar mal em casa.

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Moradora de Volta Redonda (RJ), Marta conquistou cerca de 235 mil seguidores no Instagram, onde compartilhava conteúdos relacionados principalmente à maternidade, à família e à rotina com os filhos. A morte da influenciadora gerou manifestações de amigos, familiares e seguidores nas redes sociais.

Influenciadora era mãe de três filhos