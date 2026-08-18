A influenciadora digital Marta Oliveira morreu nesta terça-feira (18) após sofrer complicações decorrentes de uma cirurgia plástica. Ela havia recebido alta hospitalar na quinta-feira (13), mas precisou retornar ao hospital no dia seguinte após passar mal em casa.
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Moradora de Volta Redonda (RJ), Marta conquistou cerca de 235 mil seguidores no Instagram, onde compartilhava conteúdos relacionados principalmente à maternidade, à família e à rotina com os filhos. A morte da influenciadora gerou manifestações de amigos, familiares e seguidores nas redes sociais.
Influenciadora era mãe de três filhos
Marta era casada com o também influenciador Marcus Vinicius, com quem mantinha um relacionamento havia 15 anos. O casal tinha três filhos: Théo, Ravi e Filippo.
Após a confirmação da morte, Marcus publicou um longo desabafo nas redes sociais. Ao lado de uma fotografia do casal durante uma viagem ao Chile, ele falou sobre a dificuldade de lidar com a perda da companheira.
O influenciador afirmou que Marta foi “o amor da minha vida”, além de sua melhor amiga, companheira e uma mãe extraordinária. Na publicação, também descreveu a personalidade da esposa como tímida, simples e de coração puro.
Marido lamenta morte de Marta
Marcus destacou ainda a forma como Marta demonstrava carinho e preocupação com as pessoas que estavam ao seu redor. Segundo ele, a influenciadora tinha como características o cuidado e a dedicação à família.
Ao falar sobre os últimos momentos da esposa, o influenciador afirmou que Marta “lutou até o último instante”. Ele ressaltou a força demonstrada por ela durante o período em que enfrentou as complicações após a cirurgia.
Para Marcus, a morte representa um dos momentos mais difíceis de sua vida. Ele também afirmou que pretende seguir cuidando dos três filhos e mantê-los próximos da história da mãe.
Memória da mãe será preservada pelos filhos
Na publicação, Marcus prometeu criar os três meninos da maneira que Marta gostaria. O objetivo, segundo ele, é fazer com que os filhos conheçam a trajetória da mãe, saibam o quanto foram amados por ela e mantenham viva sua memória.
A morte da influenciadora ocorreu após o período de complicações decorrentes da cirurgia plástica. Até o momento, o texto divulgado pela família não detalha quais foram as complicações médicas que levaram à morte.