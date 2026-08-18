Uma manicure e mãe de três filhos foi morta a tiros pelo próprio marido dentro do salão de beleza onde trabalhava. Segundo informações relatadas pela filha do casal, de 17 anos, o homem entrou no estabelecimento e atirou contra a vítima.

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O crime aconteceu em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte (MG). De acordo com o relato da adolescente, ela estava ao lado da mãe quando Alisson Miranda Pedrosa entrou no salão, apagou as luzes e efetuou seis disparos pelas costas de Silvani Paulino de Oliveira Miranda.

Filha presenciou o assassinato