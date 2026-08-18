O ex-militar Marcos Vinicius da Silva Portela, de 29 anos, morreu afogado na Represa do Pedágio, em Caçapava. O corpo foi localizado e resgatado pelo Corpo de Bombeiros nesta terça-feira (18), após uma operação de busca subaquática. O homem havia desaparecido na tarde de segunda-feira (17), enquanto tentava chegar a um banco de areia no meio do lago.
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O caso ocorreu nas imediações do km 111 da Rodovia Governador Carvalho Pinto, na zona rural de Caçapava, na região do bairro Piedade. A Polícia Civil registrou a ocorrência como morte suspeita e investiga as circunstâncias do afogamento.
Como ocorreu o desaparecimento
Segundo o boletim de ocorrência, Marcos estava na represa acompanhado de duas amigas, ambas de 33 anos. O grupo foi ao local para passar algumas horas de recreação e banho.
Os três entraram na água com a intenção de alcançar um banco de areia localizado na parte central da represa. Após aproximadamente 20 minutos, segundo os relatos registrados pela polícia, Marcos começou a apresentar dificuldades para nadar.
Uma das amigas tentou ajudá-lo em diferentes momentos, mas também passou a correr risco de afogamento e precisou retornar para a margem.
Na sequência, Marcos submergiu e não voltou à superfície. As testemunhas relataram à Polícia Civil que a água estava bastante turva, o que dificultava a visibilidade no ponto onde o homem desapareceu.
Amigas acionaram os Bombeiros
Após o desaparecimento, as duas mulheres acionaram o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 e permaneceram em contato com o serviço de emergência enquanto aguardavam a chegada das equipes.
De acordo com o boletim de ocorrência, diante da demora, elas chegaram a ir até uma base do Corpo de Bombeiros para reforçar o pedido de socorro. No local, foram informadas de que as equipes já haviam sido mobilizadas para atender à ocorrência.
Quando retornaram à represa, os bombeiros já se preparavam para iniciar as buscas subaquáticas.
As equipes realizaram buscas ainda na segunda-feira, mas Marcos não foi localizado. A operação foi retomada nesta terça-feira, quando o corpo do ex-militar foi encontrado.
A Polícia Civil acompanha o caso e deve apurar as circunstâncias da morte.