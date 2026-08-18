O ex-militar Marcos Vinicius da Silva Portela, de 29 anos, morreu afogado na Represa do Pedágio, em Caçapava. O corpo foi localizado e resgatado pelo Corpo de Bombeiros nesta terça-feira (18), após uma operação de busca subaquática. O homem havia desaparecido na tarde de segunda-feira (17), enquanto tentava chegar a um banco de areia no meio do lago.

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O caso ocorreu nas imediações do km 111 da Rodovia Governador Carvalho Pinto, na zona rural de Caçapava, na região do bairro Piedade. A Polícia Civil registrou a ocorrência como morte suspeita e investiga as circunstâncias do afogamento.

Como ocorreu o desaparecimento