18 de agosto de 2026
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OPERAÇÃO

PF faz operação contra exploração infantil em SJC

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Polícia Federal faz operação em SJC
Polícia Federal faz operação em SJC

A Polícia Federal realizou nesta terça-feira (18), em São José dos Campos, uma operação voltada ao combate de crimes relacionados à exploração sexual de crianças e adolescentes pela internet.

Batizada de Operação Guardiões da Esperança, a ação tem como alvo um investigado suspeito de armazenar e compartilhar imagens e vídeos de abuso sexual infantojuvenil, além de praticar aliciamento de menores por meios digitais.

Segundo a Polícia Federal, as investigações apontam que o suspeito estaria baixando e distribuindo esse tipo de conteúdo desde junho de 2022, utilizando aplicativos de mensagens para a circulação dos arquivos.

Durante a operação, agentes cumpriram diligências para localizar e apreender equipamentos eletrônicos e outros materiais que possam auxiliar na apuração. O conteúdo recolhido deverá passar por análise pericial.

A investigação busca esclarecer a extensão das atividades atribuídas ao suspeito e identificar possíveis outras pessoas envolvidas.

Caso as suspeitas sejam confirmadas, o investigado poderá responder por crimes de aliciamento de menores, armazenamento e compartilhamento de material de exploração sexual de crianças e adolescentes pela internet.

Somadas, as penas previstas para os crimes investigados podem chegar a 15 anos de prisão.

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