A Polícia Federal realizou nesta terça-feira (18), em São José dos Campos, uma operação voltada ao combate de crimes relacionados à exploração sexual de crianças e adolescentes pela internet.
Batizada de Operação Guardiões da Esperança, a ação tem como alvo um investigado suspeito de armazenar e compartilhar imagens e vídeos de abuso sexual infantojuvenil, além de praticar aliciamento de menores por meios digitais.
Segundo a Polícia Federal, as investigações apontam que o suspeito estaria baixando e distribuindo esse tipo de conteúdo desde junho de 2022, utilizando aplicativos de mensagens para a circulação dos arquivos.
Durante a operação, agentes cumpriram diligências para localizar e apreender equipamentos eletrônicos e outros materiais que possam auxiliar na apuração. O conteúdo recolhido deverá passar por análise pericial.
A investigação busca esclarecer a extensão das atividades atribuídas ao suspeito e identificar possíveis outras pessoas envolvidas.
Caso as suspeitas sejam confirmadas, o investigado poderá responder por crimes de aliciamento de menores, armazenamento e compartilhamento de material de exploração sexual de crianças e adolescentes pela internet.
Somadas, as penas previstas para os crimes investigados podem chegar a 15 anos de prisão.