A Polícia Federal realizou nesta terça-feira (18), em São José dos Campos, uma operação voltada ao combate de crimes relacionados à exploração sexual de crianças e adolescentes pela internet.

Batizada de Operação Guardiões da Esperança, a ação tem como alvo um investigado suspeito de armazenar e compartilhar imagens e vídeos de abuso sexual infantojuvenil, além de praticar aliciamento de menores por meios digitais.

Segundo a Polícia Federal, as investigações apontam que o suspeito estaria baixando e distribuindo esse tipo de conteúdo desde junho de 2022, utilizando aplicativos de mensagens para a circulação dos arquivos.