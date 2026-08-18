Uma relíquia de primeiro grau de São Francisco de Assis está sendo apresentada ao público durante uma programação especial da Igreja Santuário Frei Galvão, em homenagem aos 800 anos da morte do santo e, neste momento, está no Vale da Fé. O item pertence ao Santuário São Francisco, localizado na capital paulista, e integra uma peregrinação por diferentes cidades do estado.
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Em Guaratinguetá, a relíquia permaneceu no Santuário Frei Galvão até esta segunda-feira (17), com horários especiais de visitação e celebrações religiosas. A programação inclui momentos de oração, cantos e missas, permitindo que os fiéis tenham contato com o objeto ligado à história do religioso italiano.
Depois de deixar o Santuário Frei Galvão, a relíquia foi ainda na segunda-feira (17), para Cachoeira Paulista, onde permanecerá até 23 de agosto. O próximo destino será a sede da Comunidade Canção Nova. A peça foi recebida pelo padre Sidney Dias no Santuário do Pai das Misericórdias e, posteriormente, ficará disponível para visitação dos fiéis.
A peregrinação da relíquia ocorre em meio às celebrações dos oito séculos da morte de São Francisco de Assis e permite que diferentes comunidades religiosas tenham contato com o objeto durante sua passagem pelo interior paulista.
Relíquia de São Francisco fica exposta aos fiéis
A passagem pelo santuário faz parte das celebrações que lembram os 800 anos da morte de São Francisco de Assis, uma das figuras mais conhecidas da tradição franciscana e referência religiosa associada à humildade e à simplicidade.
Em uma mensagem divulgada durante a programação, o Santuário Frei Galvão destacou o significado espiritual da visita. “Que a presença da relíquia de São Francisco desperte em nós o desejo de seguir seus passos e cultivar uma virtude tão necessária à vida cristã: a humildade.”
Parte do corpo de São Francisco não é informada
Por se tratar de uma relíquia que está há bastante tempo em circulação, não há informação precisa sobre qual parte do corpo de São Francisco de Assis está preservada no relicário.
A instituição responsável pela peça, em São Paulo, afirma, entretanto, que o objeto é autêntico. A classificação como relíquia de primeiro grau é utilizada pela Igreja Católica para restos mortais do próprio santo, diferentemente de objetos que tiveram contato com ele, classificados em outras categorias.
São Francisco de Assis morreu em 1226 e é considerado uma das figuras mais importantes da história do cristianismo. A programação especial de 2026 marca os 800 anos de sua morte, reunindo celebrações e homenagens em diferentes locais ligados à tradição franciscana.