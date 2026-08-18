Uma relíquia de primeiro grau de São Francisco de Assis está sendo apresentada ao público durante uma programação especial da Igreja Santuário Frei Galvão, em homenagem aos 800 anos da morte do santo e, neste momento, está no Vale da Fé. O item pertence ao Santuário São Francisco, localizado na capital paulista, e integra uma peregrinação por diferentes cidades do estado.

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Em Guaratinguetá, a relíquia permaneceu no Santuário Frei Galvão até esta segunda-feira (17), com horários especiais de visitação e celebrações religiosas. A programação inclui momentos de oração, cantos e missas, permitindo que os fiéis tenham contato com o objeto ligado à história do religioso italiano.