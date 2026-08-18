Idade: 77
Data de falecimento: 18/08/2026
Velório:
OUTRAS CIDADES
Sepultamento:
CEM. SR. DOS PASSOS/GUARATINGUETÁ-SP - 19/08/2026 15:00
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 19/08/2026 14:00
CÉLIO LEMES DA SILVA
Idade: 59
Data de falecimento: 18/08/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA
Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 19/08/2026 13:30
MARTA MARIA DA SILVA
Idade: 76
Data de falecimento: 18/08/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL CENTRO
Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC - 19/08/2026 10:30
IRENE MARIA BATISTA CANDIDO
Idade: 72
Data de falecimento: 18/08/2026
Velório:
URBAM SALA 5 - 18/08/2026 das 17:00 às 09:00
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 19/08/2026 09:00
ANDREIA CRISTINA MOREIRA DA ROSA LUCIO
Idade: 49
Data de falecimento: 18/08/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA
Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 19/08/2026 09:00
JOÃO BOSCO DA COSTA
Idade: 67
Data de falecimento: 18/08/2026
Velório:
PARQUE DAS FLORES
Sepultamento:
CEMITERIO PQ. DAS FLORES/SJCAMPOS SP - 18/08/2026 17:00
JOANA FERREIRA GOULART
Idade: 87
Data de falecimento: 17/08/2026
Velório:
URBAM SALA 6 - 17/08/2026 das 23:00 às 16:00
Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 18/08/2026 16:00
ISABEL PEREIRA
Idade: 59
Data de falecimento: 18/08/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL CENTRO
Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC - 18/08/2026 15:30
JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA
Idade: 74
Data de falecimento: 17/08/2026
Velório:
URBAM SALA 2 - 18/08/2026 das 06:00 às 15:30
Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 18/08/2026 15:30
DOUGLAS HONORATO DE FREITAS
Idade: 78
Data de falecimento: 17/08/2026
Velório:
URBAM SALA 4 - 18/08/2026 das 05:00 às 15:00
Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC - 18/08/2026 15:00
NILSON CARLOS DE AMORIM
Idade: 70
Data de falecimento: 17/08/2026
Velório:
OUTRAS CIDADES
Sepultamento:
CEMITERIO MUN. PIO XII/CRUZEIRO/SP - 18/08/2026 14:00
LUIZ CARLOS PEQUINI
Idade: 79
Data de falecimento: 17/08/2026
Velório:
PARQUE DAS FLORES
Sepultamento:
CREMATORIO PARQUE DAS FLORES SJC/SP - 18/08/2026 12:00
MIRIAN ALVES PEREIRA
Idade: 89
Data de falecimento: 15/08/2026
Velório:
URBAM SALA 5 - 18/08/2026 das 08:00 às 12:00
Sepultamento:
CEMITÉRIO MUN. CONCEIÇÃO OUROS/MG - 18/08/2026 12:00
NEWTON ALEXO DA SILVA
Idade: 66
Data de falecimento: 17/08/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA
Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 18/08/2026 11:00
ROSANGELA DE OLIVEIRA MENDES
Idade: 61
Data de falecimento: 17/08/2026
Velório:
URBAM SALA 3 - 17/08/2026 das 23:00 às 10:00
Sepultamento:
CEM. MEMORIAL BOM RETIRO-SJC - 18/08/2026 10:00
ADEMIR CORDEIRO DOS SANTOS
Idade: 66
Data de falecimento: 17/08/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 18/08/2026 10:00
ANTONIO LORENÇO
Idade: 90
Data de falecimento: 18/08/2026
Velório:
DIRETO
Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC - 18/08/2026 09:30
ADELIA PEREIRA
Idade: 86
Data de falecimento: 17/08/2026
Velório:
URBAM SALA 5 - 17/08/2026 das 18:00 às 08:00
Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC - 18/08/2026 08:00