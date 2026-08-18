18 de agosto de 2026
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Francisco morre aos 77 anos; veja as notas de falecimento em SJC

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Pixabay
Francisco morre aos 77 anos; veja as notas de falecimento em SJC
Francisco morre aos 77 anos; veja as notas de falecimento em SJC

Idade: 77
Data de falecimento: 18/08/2026

Velório:
OUTRAS CIDADES

Sepultamento:
CEM. SR. DOS PASSOS/GUARATINGUETÁ-SP - 19/08/2026 15:00

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RENATO SOUZA SILVA

Idade: 45
Data de falecimento: 18/08/2026

Velório:
SALAO TESTEMUNHA DE JEOVA/ ALTOS DO BOSQUE

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 19/08/2026 14:00

CÉLIO LEMES DA SILVA

Idade: 59
Data de falecimento: 18/08/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA

Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 19/08/2026 13:30

MARTA MARIA DA SILVA

Idade: 76
Data de falecimento: 18/08/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL CENTRO

Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC - 19/08/2026 10:30

IRENE MARIA BATISTA CANDIDO

Idade: 72
Data de falecimento: 18/08/2026

Velório:
URBAM SALA 5 - 18/08/2026 das 17:00 às 09:00

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 19/08/2026 09:00

ANDREIA CRISTINA MOREIRA DA ROSA LUCIO

Idade: 49
Data de falecimento: 18/08/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA

Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 19/08/2026 09:00

JOÃO BOSCO DA COSTA

Idade: 67
Data de falecimento: 18/08/2026

Velório:
PARQUE DAS FLORES

Sepultamento:
CEMITERIO PQ. DAS FLORES/SJCAMPOS SP - 18/08/2026 17:00

JOANA FERREIRA GOULART

Idade: 87
Data de falecimento: 17/08/2026

Velório:
URBAM SALA 6 - 17/08/2026 das 23:00 às 16:00

Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 18/08/2026 16:00

ISABEL PEREIRA

Idade: 59
Data de falecimento: 18/08/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL CENTRO

Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC - 18/08/2026 15:30

JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA

Idade: 74
Data de falecimento: 17/08/2026

Velório:
URBAM SALA 2 - 18/08/2026 das 06:00 às 15:30

Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 18/08/2026 15:30

DOUGLAS HONORATO DE FREITAS

Idade: 78
Data de falecimento: 17/08/2026

Velório:
URBAM SALA 4 - 18/08/2026 das 05:00 às 15:00

Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC - 18/08/2026 15:00

NILSON CARLOS DE AMORIM

Idade: 70
Data de falecimento: 17/08/2026

Velório:
OUTRAS CIDADES

Sepultamento:
CEMITERIO MUN. PIO XII/CRUZEIRO/SP - 18/08/2026 14:00

LUIZ CARLOS PEQUINI

Idade: 79
Data de falecimento: 17/08/2026

Velório:
PARQUE DAS FLORES

Sepultamento:
CREMATORIO PARQUE DAS FLORES SJC/SP - 18/08/2026 12:00

MIRIAN ALVES PEREIRA

Idade: 89
Data de falecimento: 15/08/2026

Velório:
URBAM SALA 5 - 18/08/2026 das 08:00 às 12:00

Sepultamento:
CEMITÉRIO MUN. CONCEIÇÃO OUROS/MG - 18/08/2026 12:00

NEWTON ALEXO DA SILVA

Idade: 66
Data de falecimento: 17/08/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA

Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 18/08/2026 11:00

ROSANGELA DE OLIVEIRA MENDES

Idade: 61
Data de falecimento: 17/08/2026

Velório:
URBAM SALA 3 - 17/08/2026 das 23:00 às 10:00

Sepultamento:
CEM. MEMORIAL BOM RETIRO-SJC - 18/08/2026 10:00

ADEMIR CORDEIRO DOS SANTOS

Idade: 66
Data de falecimento: 17/08/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 18/08/2026 10:00

ANTONIO LORENÇO

Idade: 90
Data de falecimento: 18/08/2026

Velório:
DIRETO

Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC - 18/08/2026 09:30

ADELIA PEREIRA

Idade: 86
Data de falecimento: 17/08/2026

Velório:
URBAM SALA 5 - 17/08/2026 das 18:00 às 08:00

Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC - 18/08/2026 08:00

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