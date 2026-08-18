Audiência

A Câmara de Taubaté deve promover na quarta-feira da semana que vem, dia 26, das 9h às 11h, uma audiência pública para debater o projeto do prefeito Sérgio Victor (Novo) que propõe a concessão do espaço em que funcionava o Mercato Della Colônia Agricola Di Quiririm, às margens da Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Requerimento

O requerimento que pede a realização da audiência foi apresentado pelo vereador Douglas Carbonne (Solidariedade) e aprovado por unanimidade na sessão dessa terça-feira (18).