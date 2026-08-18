Audiência
A Câmara de Taubaté deve promover na quarta-feira da semana que vem, dia 26, das 9h às 11h, uma audiência pública para debater o projeto do prefeito Sérgio Victor (Novo) que propõe a concessão do espaço em que funcionava o Mercato Della Colônia Agricola Di Quiririm, às margens da Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro.
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Requerimento
O requerimento que pede a realização da audiência foi apresentado pelo vereador Douglas Carbonne (Solidariedade) e aprovado por unanimidade na sessão dessa terça-feira (18).
Concessão
Enviado à Câmara em junho, o projeto prevê a obrigatoriedade de que seja mantida a destinação do prédio para atividades comerciais, culturais ou turísticas. "A concessão para iniciativa privada ou ente público permitirá a modernização da infraestrutura, a ampliação dos serviços e a valorização da gastronomia e cultura locais, que constituem importantes referências identitárias e turísticas de nossa cidade", afirmou a Prefeitura.
Prazo
Segundo o projeto, a concessão terá prazo 25 anos, renovável por mais 25. A finalidade do uso do espaço deverá ser submetida à consulta prévia em audiência pública e perante o Comtur (Conselho Municipal de Turismo).
Mercato
O prédio onde funcionava o Mercato, no Quiririm, tem uma área de 12 mil metros quadrados. O espaço, que antigamente era um depósito de grãos, passou a abrigar, no ano de 1999, estandes de comidas típicas, derivados de leite, vinhos, grãos, plantas e artesanatos.