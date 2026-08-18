Um balão que foi visto sobrevoando diferentes regiões de São José dos Campos, na manhã desta terça-feira (18), caiu em área de mata na região. O artefato estava sendo monitorado pela Defesa Civil de Santa Branca após seguir em direção ao município vizinho.

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Em São José, moradores do Jardim Satélite, Chácaras Reunidas e Parque Industrial enviaram fotos e vídeos do objeto para OVALE. As imagens mostram o balão sobrevoando a área urbana de São José dos Campos.