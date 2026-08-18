Um balão que foi visto sobrevoando diferentes regiões de São José dos Campos, na manhã desta terça-feira (18), caiu em área de mata na região. O artefato estava sendo monitorado pela Defesa Civil de Santa Branca após seguir em direção ao município vizinho.
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Em São José, moradores do Jardim Satélite, Chácaras Reunidas e Parque Industrial enviaram fotos e vídeos do objeto para OVALE. As imagens mostram o balão sobrevoando a área urbana de São José dos Campos.
De acordo com a Defesa Civil de Santa Branca, uma equipe da Coordenadoria Municipal realizou o monitoramento do balão nesta terça. No entanto, devido às condições do vento, o objeto mudou de direção e deixou de ser visualizado pelos agentes.
Moradores da região também relataram que o balão teria sido visto na área da antiga Fazenda, nas proximidades da Capelinha de Santa Branca, no sentido de Roseira. Segundo esses relatos, vários carros teriam acompanhado o deslocamento do objeto.
Até o momento, não há confirmação oficial sobre o local exato onde o balão teria caído. Imagens enviadas a OVALE mostram o balão perdendo altura e depois uma imensa coluna de fumaça em uma área de morro na região.
Soltar balão é crime
A soltura de balões é proibida no Brasil e pode provocar acidentes, incêndios e riscos para a aviação. A prática é considerada crime ambiental pelo artigo 42 da Lei nº 9.605/1998.
A legislação proíbe fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios em áreas de vegetação, florestas, regiões urbanas ou residências. A pena prevista é de detenção de um a três anos, além de multa, podendo haver aplicação das duas penalidades.
Por não serem controlados depois de lançados, os balões podem percorrer longas distâncias e cair em locais inesperados. Além do risco de incêndios em áreas naturais e imóveis, os objetos representam perigo para aviões e helicópteros que estejam em voo.