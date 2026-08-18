Depois de dias de calor intenso e tempo seco, o Vale do Paraíba e o Litoral Norte devem enfrentar uma virada no tempo a partir de sexta-feira (21). Uma nova frente fria, associada a um ciclone extratropical no Sul, deve trazer chuva, ventos fortes e queda acentuada nas temperaturas para a região.

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A mudança ocorre após uma sequência de dias de calor intenso, tempo seco e baixa umidade. A partir de sábado (22), as temperaturas devem cair de forma significativa em todas as regiões paulistas, segundo a Defesa Civil do Estado.

Novo ciclone no Sul provoca mudança no tempo