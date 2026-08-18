Depois de dias de calor intenso e tempo seco, o Vale do Paraíba e o Litoral Norte devem enfrentar uma virada no tempo a partir de sexta-feira (21). Uma nova frente fria, associada a um ciclone extratropical no Sul, deve trazer chuva, ventos fortes e queda acentuada nas temperaturas para a região.
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A mudança ocorre após uma sequência de dias de calor intenso, tempo seco e baixa umidade. A partir de sábado (22), as temperaturas devem cair de forma significativa em todas as regiões paulistas, segundo a Defesa Civil do Estado.
Novo ciclone no Sul provoca mudança no tempo
A chegada da frente fria está associada à formação de um novo ciclone extratropical na região Sul do Brasil, que começa a se organizar a partir desta quinta-feira (20).
Segundo a Defesa Civil, o sistema será responsável por impulsionar a frente fria em direção a São Paulo. O fenômeno será o segundo ciclone extratropical a influenciar o estado neste mês. No dia 6 de agosto, outro sistema provocou mudanças no tempo e levou o governo paulista a acionar o Gabinete de Crise.
O meteorologista da Defesa Civil William Minhoto explica que o contraste entre as massas de ar deve favorecer a ocorrência de ventos fortes.
“Já na quinta-feira de noite, com a aproximação da frente fria, vai ter aquele contraste térmico. Então teremos condições para rajadas de vento que podem chegar aos 70 quilômetros por hora na maior parte do estado”, afirmou.
Calor e baixa umidade continuam até quinta
Antes da chegada da frente fria, o tempo permanece firme. Até quarta-feira (19), a previsão é de sol entre poucas nuvens e ausência de chuva em grande parte do estado.
As temperaturas seguem elevadas, enquanto a umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 20% em boa parte de São Paulo. A condição aumenta o risco de queimadas e incêndios florestais.
No centro-oeste e no norte paulista, as rajadas podem alcançar entre 40 km/h e 50 km/h, favorecendo a propagação das chamas em áreas com vegetação seca.
Frente fria chega ao Vale e Litoral Norte
A mudança começa a ganhar força na sexta-feira (21), quando a frente fria deve avançar principalmente pela faixa leste de São Paulo.
Com isso, cidades do Vale do Paraíba e do Litoral Norte devem sentir os efeitos da mudança, especialmente com aumento da nebulosidade, possibilidade de chuva, ventos fortes e queda nas temperaturas.
No Litoral Norte, a Defesa Civil recomenda atenção redobrada durante a passagem do sistema, principalmente por causa das condições de mar e dos ventos.
A expectativa é de que o frio se intensifique a partir de sábado (22), quando as temperaturas devem cair em todas as regiões do estado.
Como se proteger durante ventos fortes
A Defesa Civil orienta a população a evitar áreas próximas a árvores, fios, postes, toldos e placas durante períodos de vento intenso. Motoristas também devem redobrar a atenção.
No Litoral Norte, a recomendação é evitar locais abertos, não entrar no mar e não utilizar transporte marítimo durante temporais.
Em caso de emergência, os telefones são 199, da Defesa Civil, e 193, do Corpo de Bombeiros.
Também é possível receber alertas gratuitos por SMS. Para isso, basta enviar o CEP da área de interesse para o número 40199.
A Defesa Civil de São Paulo acompanha a evolução do sistema e deve atualizar a previsão meteorológica ao longo da semana.