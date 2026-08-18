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ACIDENTE FATAL

Paraibuna: motociclista morre após bater em caminhão na Tamoios

Por Da redação | Paraibuna
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Artesp
Motociclista morreu após colidir em um caminhão
Motociclista morreu após colidir em um caminhão

Um motociclista morreu após se envolver em um acidente com um caminhão na tarde desta terça-feira (18), na Rodovia dos Tamoios (SP-099), em Paraibuna. A colisão aconteceu por volta das 15h, no km 25,8, no sentido São José dos Campos.

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Segundo informações repassadas à Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), pessoas que estavam no local relataram que a motocicleta, uma Honda Sahara, bateu na traseira do caminhão. O motorista do veículo de carga não teria percebido a colisão e seguiu viagem.

A vítima, que estava na motocicleta, morreu em decorrência do acidente. O caminhão envolvido não foi localizado e é considerado evadido. A identificação do motociclista não foi divulgada.

Equipes da Concessionária Tamoios, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar Rodoviária e do helicóptero Águia, da Polícia Militar, foram mobilizadas para atender à ocorrência. O Águia chegou ao local às 15h33.

Interdição na Tamoios

Durante o atendimento, houve bloqueio total da pista por cerca de cinco minutos para permitir o pouso do helicóptero. A interdição ocorreu entre 15h22 e 15h37.

Após a liberação, o trânsito passou a fluir pela faixa da esquerda. A faixa 1 e o acostamento permaneciam com interdição parcial durante o atendimento da ocorrência.

No momento do acidente, o tempo era bom e a pista estava seca. A ocorrência foi classificada como de alta criticidade devido à morte do motociclista.

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