Um motociclista morreu após se envolver em um acidente com um caminhão na tarde desta terça-feira (18), na Rodovia dos Tamoios (SP-099), em Paraibuna. A colisão aconteceu por volta das 15h, no km 25,8, no sentido São José dos Campos.

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Segundo informações repassadas à Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), pessoas que estavam no local relataram que a motocicleta, uma Honda Sahara, bateu na traseira do caminhão. O motorista do veículo de carga não teria percebido a colisão e seguiu viagem.