Um motociclista morreu após se envolver em um acidente com um caminhão na tarde desta terça-feira (18), na Rodovia dos Tamoios (SP-099), em Paraibuna. A colisão aconteceu por volta das 15h, no km 25,8, no sentido São José dos Campos.
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Segundo informações repassadas à Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), pessoas que estavam no local relataram que a motocicleta, uma Honda Sahara, bateu na traseira do caminhão. O motorista do veículo de carga não teria percebido a colisão e seguiu viagem.
A vítima, que estava na motocicleta, morreu em decorrência do acidente. O caminhão envolvido não foi localizado e é considerado evadido. A identificação do motociclista não foi divulgada.
Equipes da Concessionária Tamoios, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar Rodoviária e do helicóptero Águia, da Polícia Militar, foram mobilizadas para atender à ocorrência. O Águia chegou ao local às 15h33.
Interdição na Tamoios
Durante o atendimento, houve bloqueio total da pista por cerca de cinco minutos para permitir o pouso do helicóptero. A interdição ocorreu entre 15h22 e 15h37.
Após a liberação, o trânsito passou a fluir pela faixa da esquerda. A faixa 1 e o acostamento permaneciam com interdição parcial durante o atendimento da ocorrência.
No momento do acidente, o tempo era bom e a pista estava seca. A ocorrência foi classificada como de alta criticidade devido à morte do motociclista.