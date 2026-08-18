Uma investigação da Polícia Civil de São Paulo resultou na apreensão de 702 quilos de cocaína escondidos em uma carga de café no Porto de Santos, no litoral paulista, nesta terça-feira (18). Segundo as autoridades, a droga está avaliada em cerca de R$ 14 milhões e seria enviada para a Turquia, com escala prevista no Porto de Antuérpia, na Bélgica.
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A operação teve participação da Polícia Civil, da Receita Federal e da Polícia Federal. A investigação começou após equipes do 4º Distrito Policial de Santos, com apoio do Setor de Inteligência da Delegacia Seccional, identificarem informações de que um contêiner poderia estar sendo utilizado para transportar entorpecentes em meio à carga de café.
Com os dados levantados, os policiais acionaram a Receita Federal, que localizou o contêiner em uma área alfandegada do Porto de Santos, aguardando o embarque para o exterior. A Polícia Federal também foi comunicada e acompanhou a ação.
Durante a abertura do contêiner, cães farejadores da Receita Federal indicaram a presença de drogas. Na inspeção física, os agentes encontraram os tabletes de cocaína escondidos entre os sacos de café.
Ao todo, foram apreendidos 702 quilos da droga. O carregamento foi retirado da área de embarque e passou por perícia.
Investigação continua
Após a apreensão, o caso foi registrado pela Polícia Federal. As investigações continuam com o objetivo de identificar os responsáveis pelo carregamento e esclarecer como a droga foi inserida na carga que seria enviada ao exterior.
A apreensão representa um prejuízo estimado em R$ 14 milhões para o crime organizado e reforça o trabalho integrado das forças de segurança e fiscalização no combate ao tráfico internacional de drogas pelo Porto de Santos.