Uma investigação da Polícia Civil de São Paulo resultou na apreensão de 702 quilos de cocaína escondidos em uma carga de café no Porto de Santos, no litoral paulista, nesta terça-feira (18). Segundo as autoridades, a droga está avaliada em cerca de R$ 14 milhões e seria enviada para a Turquia, com escala prevista no Porto de Antuérpia, na Bélgica.

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A operação teve participação da Polícia Civil, da Receita Federal e da Polícia Federal. A investigação começou após equipes do 4º Distrito Policial de Santos, com apoio do Setor de Inteligência da Delegacia Seccional, identificarem informações de que um contêiner poderia estar sendo utilizado para transportar entorpecentes em meio à carga de café.