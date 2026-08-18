A Prefeitura de São José dos Campos começa na próxima quinta-feira (20) a terceira e última etapa de inspeção da Ponte Estaiada (Arco da Inovação), que conecta as regiões centro, oeste e sul.
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Prevista para terminar no dia 2 de setembro, a intervenção será de segunda a sábado – fora do horário de pico –, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30. Aos sábados, se houver necessidade da empresa, o horário pode ser estendido após as 16h30.
Os trabalhos serão realizados com auxílio de plataforma elevatória, que se deslocará pela via. Haverá necessidade de interdições parciais de algumas faixas nos horários programados. Agentes da mobilidade estarão no local para organizar o trânsito dos veículos e garantir a segurança de todos.
Desta vez serão inspecionadas as ancoragens dos dois tabuleiros. Trata-se do sistema de peças e cabos que prendem os estais (filamentos de aço de alta resistência) ao arco para sustentação e estabilidade da estrutura.
Manutenção preventiva
Além da intervenção realizada pela construtora em março, para limpeza e selagem da estrutura de concreto, a inspeção geral do Arco da Inovação faz parte do manual de operação e plano de manutenção preventiva da ponte.
Na primeira, em maio, houve a inspeção visual dos estais e do viaduto, o mapeamento do pilar central e da estrutura de concreto, além da topografia, com verificação do perfil do nível da pista. A segunda etapa foi executada em julho e consistiu nos ensaios dos cabos de sustentação.