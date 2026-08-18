A Prefeitura de São José dos Campos começa na próxima quinta-feira (20) a terceira e última etapa de inspeção da Ponte Estaiada (Arco da Inovação), que conecta as regiões centro, oeste e sul.

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Prevista para terminar no dia 2 de setembro, a intervenção será de segunda a sábado – fora do horário de pico –, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30. Aos sábados, se houver necessidade da empresa, o horário pode ser estendido após as 16h30.