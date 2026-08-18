Um homem foi preso pela Polícia Militar após uma ocorrência de violência doméstica no bairro Campos de São José, na zona leste de São José dos Campos, na noite de segunda-feira (17).
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Segundo a PM, os policiais foram acionados pelo Copom por volta das 19h40 para atender a denúncia. Com o apoio de outra equipe, os agentes foram até o endereço e fizeram contato com a vítima.
A mulher relatou aos policiais que o companheiro teria invadido a residência e danificado a porta do imóvel.
Diante da situação, os envolvidos foram encaminhados à DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de São José dos Campos. A autoridade policial registrou a ocorrência pelos crimes de violência doméstica e violação de domicílio, prevista no artigo 150 do Código Penal. O homem permaneceu à disposição da Justiça.