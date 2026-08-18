18 de agosto de 2026
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INVADIU RESIDÊNCIA

Homem é preso por violência doméstica na zona leste de São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Suspeito foi preso pela Polícia Militar
Suspeito foi preso pela Polícia Militar

Um homem foi preso pela Polícia Militar após uma ocorrência de violência doméstica no bairro Campos de São José, na zona leste de São José dos Campos, na noite de segunda-feira (17).

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Segundo a PM, os policiais foram acionados pelo Copom por volta das 19h40 para atender a denúncia. Com o apoio de outra equipe, os agentes foram até o endereço e fizeram contato com a vítima.

A mulher relatou aos policiais que o companheiro teria invadido a residência e danificado a porta do imóvel.

Diante da situação, os envolvidos foram encaminhados à DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de São José dos Campos. A autoridade policial registrou a ocorrência pelos crimes de violência doméstica e violação de domicílio, prevista no artigo 150 do Código Penal. O homem permaneceu à disposição da Justiça.

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