O São José Basketball visita o Bauru na noite desta quarta-feira (19), a partir das 19h30, no ginásio Panela de Pressão, em Bauru, pela quinta rodada da primeira fase do Campeonato Paulista masculino de basquete.

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Agora, o time da região, sob comando do técnico Chris Ahmed, tenta a segunda vitória consecutiva no torneio nacional. Esse é mais um capítulo dessa história cheia de rivalidade e de confrontos memoráveis.