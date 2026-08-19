O São José Basketball visita o Bauru na noite desta quarta-feira (19), a partir das 19h30, no ginásio Panela de Pressão, em Bauru, pela quinta rodada da primeira fase do Campeonato Paulista masculino de basquete.
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Agora, o time da região, sob comando do técnico Chris Ahmed, tenta a segunda vitória consecutiva no torneio nacional. Esse é mais um capítulo dessa história cheia de rivalidade e de confrontos memoráveis.
Na rodada passada, o São José conquistou o primeiro triunfo no torneio ao massacrar o Osasco, no Linneu de Moura, por 114 a 45, no domingo (16). Um dia antes, o Bauru perdeu por 88 a 71 para o Mogi Basquete.
No momento, o time da região está em quinto lugar entre os oito participantes, com uma vitória e três derrotas. Por sua vez, o Bauru está em sexto lugar, com uma vitória, duas derrotas e um jogo a menos na tabela.
Nesta primeira fase, os oito times se enfrentam em turno único e todos avançam aos playoffs. No entanto, garantir uma boa colocação é importante para garantir vantagens na próxima fase, decidindo em casa e ainda encarando adversários, teoricamente, mais fracos.