A eletrificação do transporte público de São José dos Campos já apresenta resultados expressivos para o meio ambiente. Entre agosto de 2022 e junho de 2026, os ônibus elétricos do sistema municipal percorreram aproximadamente 3,53 milhões de quilômetros.

Nesse período, a frota consumiu cerca de 6,31 GWh de energia elétrica. Em comparação com veículos similares movidos a diesel, estima-se que a operação tenha evitado o consumo de aproximadamente 1,96 milhão de litros de combustível fóssil, o equivalente a cerca de 5,26 mil toneladas de dióxido de carbono (CO₂).

Mesmo considerando as emissões indiretas relacionadas à geração da energia elétrica utilizada, a redução líquida permanece superior a 4,75 mil toneladas de CO₂ equivalente em todo o período.

Os benefícios da eletrificação vão além da redução dos gases de efeito estufa. Durante a circulação, os ônibus elétricos não emitem poluentes, como material particulado (MP), óxidos de nitrogênio (NOx), monóxido de carbono (CO) e hidrocarbonetos (HC).

A tecnologia contribui para melhorar a qualidade do ar e promover mais saúde e qualidade de vida para quem circula pelos corredores do transporte urbano.

A operação começou em agosto de 2022, com 12 ônibus superarticulados elétricos de 21 metros, fabricados pela BYD/Marcopolo.

O programa de eletrificação foi ampliado com a chegada de 5 ônibus elétricos de 12 metros, em novembro de 2025, e de outros 15 do mesmo porte, em janeiro de 2026. Ao todo, já foram incorporados 20 novos veículos nos últimos meses, todos fabricados pela Eletra.

Entre novembro de 2025 e abril de 2026, os 20 veículos fabricados pela Eletra percorreram aproximadamente 560 mil quilômetros.

Em comparação com ônibus convencionais movidos a diesel, estima-se que a nova frota tenha evitado o consumo de aproximadamente 233 mil litros de combustível fóssil e a emissão de cerca de 624 toneladas de CO₂.

Mesmo após o desconto das emissões indiretas relacionadas ao consumo de energia elétrica, a redução líquida atribuída aos novos veículos permanece estimada em aproximadamente 544

toneladas de CO₂ equivalente.

Os resultados alcançados desde 2022 demonstram os benefícios da política municipal de descarbonização do transporte público. A iniciativa reforça o compromisso de São José dos Campos com uma mobilidade urbana cada vez mais eficiente e sustentável.

A previsão é de que até 2027 toda a frota operacional seja eletrificada, com a chegada de mais 380 veículos elétricos. A iniciativa contribuirá ainda mais para reduzir as emissões atmosféricas, melhorar a eficiência energética do sistema e avançar nas metas de sustentabilidade e mobilidade urbana do município.