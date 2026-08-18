18 de agosto de 2026
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CASO EM APARECIDA

Motociclista foge da PRF, dirige na contramão e é detido no Vale

Por Da redação | Aparecida
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PRF
Viatura da PRF no Vale do Paraíba
Viatura da PRF no Vale do Paraíba

Um motociclista de 22 anos foi detido pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) após fugir de uma abordagem e realizar uma série de manobras perigosas em Aparecida, no Vale do Paraíba, nesta terça-feira (18).

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A ocorrência começou durante uma fiscalização de combate ao crime no km 71 da rodovia Presidente Dutra. Os policiais deram ordem de parada ao condutor de uma Honda CG de cor prata, mas ele acelerou e fugiu em direção à avenida Itaguaçu, em Aparecida.

Segundo a PRF, o motociclista desobedeceu a diversas ordens de parada durante o acompanhamento. Ele teria trafegado na contramão, avançado sobre faixas de pedestres e semáforos fechados, além de passar em alta velocidade nas proximidades de escolas.

Ainda de acordo com a corporação, o condutor também realizou conversões proibidas durante a fuga, colocando pedestres, outros motoristas e os próprios policiais em risco. O acompanhamento tático se estendeu por aproximadamente cinco quilômetros.

A fuga terminou quando o motociclista tentou passar por um canteiro central elevado, perdeu o controle da direção e parou a moto. Ele foi contido pelos policiais logo depois.

Motociclista não tinha CNH

Durante a abordagem, o jovem afirmou aos policiais que decidiu fugir porque não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e porque o licenciamento da motocicleta estava atrasado.

O homem foi encaminhado ao Distrito Policial de Aparecida, onde a ocorrência foi apresentada. Conforme a PRF, ele deverá responder, em tese, pelos crimes de direção perigosa e desobediência.

A motocicleta também foi alvo das medidas administrativas previstas para a situação.

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