Um motociclista de 22 anos foi detido pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) após fugir de uma abordagem e realizar uma série de manobras perigosas em Aparecida, no Vale do Paraíba, nesta terça-feira (18).

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A ocorrência começou durante uma fiscalização de combate ao crime no km 71 da rodovia Presidente Dutra. Os policiais deram ordem de parada ao condutor de uma Honda CG de cor prata, mas ele acelerou e fugiu em direção à avenida Itaguaçu, em Aparecida.