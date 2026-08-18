A proposta que autoriza a utilização de créditos líquidos e certos contra a União para a quitação de débitos tributários representa uma iniciativa de grande alcance econômico e institucional. Seu mérito principal está em enfrentar, de forma direta, uma injustiça histórica: o governo reconhece obrigações perante cidadãos e empresas, mas frequentemente demora décadas para pagá-las, enquanto exige desses mesmos contribuintes o cumprimento imediato de suas obrigações fiscais.

A medida cria a possibilidade de abatimento ou encontro de contas entre créditos e débitos recíprocos. Em vez de manter, de um lado, contribuintes endividados e, de outro, credores da União aguardando indefinidamente o recebimento de valores reconhecidos, o Estado poderá permitir que esses direitos sejam utilizados na regularização de passivos fiscais. Trata-se de uma solução racional e imediata para um problema que a cobrança judicial tradicional não conseguiu resolver.

A dívida ativa da União já ultrapassa R$ 3 trilhões, enquanto milhões de execuções fiscais permanecem paralisadas ou terminam pela prescrição. Grande parte desses créditos é considerada de difícil recuperação ou mesmo irrecuperável. Ao mesmo tempo, o governo acumula passivos expressivos, alguns originados de obrigações antigas, como por exemplo os empréstimos compulsórios. A compensação pode aproximar esses dois estoques e produzir uma liquidação economicamente mais eficiente.