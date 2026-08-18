O comércio eletrônico alcançou um novo recorde em 2025 na RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte). As vendas pela internet movimentaram R$ 4,7 bilhões, valor 16,3% superior, em termos reais, ao registrado no ano anterior.

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O resultado representa um acréscimo de quase R$ 700 milhões em vendas e confirma a consolidação do comércio digital entre os hábitos de consumo dos moradores da região.