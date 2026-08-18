18 de agosto de 2026
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Veranico coloca Campos do Jordão em alerta para risco de incêndio

Por Da redação | Campos do Jordão
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMCJ
Calor e tempo seco coloca região em risco
Calor e tempo seco coloca região em risco

O período de calor e tempo seco fora de época, conhecido como veranico, colocou Campos do Jordão e outras cidades da Serra da Mantiqueira em alerta para o risco de incêndios. A previsão indica temperaturas até 5°C acima da média no Vale do Paraíba e na região até quarta-feira (19) acompanhadas de baixa umidade do ar.

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O cenário é propício para incêndios, especialmente em áreas rurais, florestais e terrenos com vegetação seca. Por isso, a Defesa Civil intensificou o monitoramento das áreas verdes na Serra da Mantiqueira e mantém as equipes preparadas para atender possíveis ocorrências.

A população deve evitar ações que possam provocar incêndios, como queimadas, soltura de balões e descarte de bitucas de cigarro acesas.  Ao identificar focos de fogo, a orientação é acionar o Corpo de Bombeiros pelo 193 ou a Defesa Civil pelo 199. 

O tempo seco também exige cuidados com a saúde, como manter a hidratação, usar protetor solar e redobrar a atenção com crianças e idosos.

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