O período de calor e tempo seco fora de época, conhecido como veranico, colocou Campos do Jordão e outras cidades da Serra da Mantiqueira em alerta para o risco de incêndios. A previsão indica temperaturas até 5°C acima da média no Vale do Paraíba e na região até quarta-feira (19) acompanhadas de baixa umidade do ar.

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O cenário é propício para incêndios, especialmente em áreas rurais, florestais e terrenos com vegetação seca. Por isso, a Defesa Civil intensificou o monitoramento das áreas verdes na Serra da Mantiqueira e mantém as equipes preparadas para atender possíveis ocorrências.