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COMBATE AO TRÁFICO

Vídeo mostra ação da GCM em apreensão recorde de drogas em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/GCM SJC
Cinco pessoas foram presas dentro do imóvel na Vila Iracema
Cinco pessoas foram presas dentro do imóvel na Vila Iracema

Uma operação da GCM (Guarda Civil Municipal) resultou na maior apreensão de drogas da história da corporação, com 131,7 kg de entorpecentes e cinco pessoas presas no bairro Vila Iracema, em São José dos Campos. A ação foi realizada na última quinta-feira (13) por uma equipe da GTAM (Grupo Tático com Apoio de Motocicletas).

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O flagrante foi gravado pelas equipes. Durante o patrulhamento, os agentes visualizaram um homem armado em frente a um imóvel e outro embarcando em um carro de aplicativo com uma sacola contendo entorpecentes, o que motivou a abordagem.

No imóvel, os agentes encontraram insumos e equipamentos para fabricação e embalagem de drogas, além de anotações relacionadas ao tráfico, dinheiro, equipamentos eletrônicos, uma espingarda calibre .12 e 129 munições. A casa funcionava como laboratório de drogas.

Cinco pessoas estavam no local e foram presas. Alguns dos suspeitos tentaram fugir pelo telhado do imóvel, mas foram localizados e detidos pelas equipes. Um deles entrou em luta corporal com os agentes e precisou ser contido por três guardas.

Durante a ocorrência, um dos envolvidos teria tentado subornar os agentes para evitar a prisão. Segundo a GCM, ele teria oferecido uma mesada aos guardas em troca de poder atuar com o tráfico na região sem ser incomodado.

Segundo a GCM, a apreensão representa um prejuízo estimado em R$ 10 milhões para o tráfico de drogas.

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