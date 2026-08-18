Uma operação da GCM (Guarda Civil Municipal) resultou na maior apreensão de drogas da história da corporação, com 131,7 kg de entorpecentes e cinco pessoas presas no bairro Vila Iracema, em São José dos Campos. A ação foi realizada na última quinta-feira (13) por uma equipe da GTAM (Grupo Tático com Apoio de Motocicletas).

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O flagrante foi gravado pelas equipes. Durante o patrulhamento, os agentes visualizaram um homem armado em frente a um imóvel e outro embarcando em um carro de aplicativo com uma sacola contendo entorpecentes, o que motivou a abordagem.