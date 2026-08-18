Uma operação da GCM (Guarda Civil Municipal) resultou na maior apreensão de drogas da história da corporação, com 131,7 kg de entorpecentes e cinco pessoas presas no bairro Vila Iracema, em São José dos Campos. A ação foi realizada na última quinta-feira (13) por uma equipe da GTAM (Grupo Tático com Apoio de Motocicletas).
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O flagrante foi gravado pelas equipes. Durante o patrulhamento, os agentes visualizaram um homem armado em frente a um imóvel e outro embarcando em um carro de aplicativo com uma sacola contendo entorpecentes, o que motivou a abordagem.
No imóvel, os agentes encontraram insumos e equipamentos para fabricação e embalagem de drogas, além de anotações relacionadas ao tráfico, dinheiro, equipamentos eletrônicos, uma espingarda calibre .12 e 129 munições. A casa funcionava como laboratório de drogas.
Cinco pessoas estavam no local e foram presas. Alguns dos suspeitos tentaram fugir pelo telhado do imóvel, mas foram localizados e detidos pelas equipes. Um deles entrou em luta corporal com os agentes e precisou ser contido por três guardas.
Durante a ocorrência, um dos envolvidos teria tentado subornar os agentes para evitar a prisão. Segundo a GCM, ele teria oferecido uma mesada aos guardas em troca de poder atuar com o tráfico na região sem ser incomodado.
Segundo a GCM, a apreensão representa um prejuízo estimado em R$ 10 milhões para o tráfico de drogas.