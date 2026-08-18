Joel Pereira morreu aos 52 anos nesta última segunda-feira (17), em Guaratinguetá. A informação foi divulgada por meio de uma nota de falecimento publicada nas redes sociais.

A informação preliminar é que Joel teria sofrido um infarto após passar por um procedimento de cateterismo. Não foram divulgados outros detalhes sobre as circunstâncias do falecimento.

A notícia provocou manifestações de pesar de amigos e pessoas que conviveram com Joel ao longo dos anos. Nas redes sociais, ele foi lembrado pela alegria, educação e pelo bom relacionamento com colegas de trabalho.