Joel Pereira morreu aos 52 anos nesta última segunda-feira (17), em Guaratinguetá. A informação foi divulgada por meio de uma nota de falecimento publicada nas redes sociais.
A informação preliminar é que Joel teria sofrido um infarto após passar por um procedimento de cateterismo. Não foram divulgados outros detalhes sobre as circunstâncias do falecimento.
A notícia provocou manifestações de pesar de amigos e pessoas que conviveram com Joel ao longo dos anos. Nas redes sociais, ele foi lembrado pela alegria, educação e pelo bom relacionamento com colegas de trabalho.
Um ex-companheiro de trabalho no Máximo Supermercado destacou que Joel era uma pessoa sorridente e estava sempre de bem com a vida. Outra conhecida o descreveu como uma pessoa “ímpar, educada e gente boníssima”.
Familiares, amigos e antigos colegas lamentaram a perda e deixaram mensagens de solidariedade à família.