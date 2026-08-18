18 de agosto de 2026
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MORTE

Morte de Joel, aos 52 anos, comove amigos e familiares em Guará

Por Leandro Vaz | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Joel Pereira morreu aos 52 anos
Joel Pereira morreu aos 52 anos

Joel Pereira morreu aos 52 anos nesta última segunda-feira (17), em Guaratinguetá. A informação foi divulgada por meio de uma nota de falecimento publicada nas redes sociais.

A informação preliminar é que Joel teria sofrido um infarto após passar por um procedimento de cateterismo. Não foram divulgados outros detalhes sobre as circunstâncias do falecimento.

A notícia provocou manifestações de pesar de amigos e pessoas que conviveram com Joel ao longo dos anos. Nas redes sociais, ele foi lembrado pela alegria, educação e pelo bom relacionamento com colegas de trabalho.

Um ex-companheiro de trabalho no Máximo Supermercado destacou que Joel era uma pessoa sorridente e estava sempre de bem com a vida. Outra conhecida o descreveu como uma pessoa “ímpar, educada e gente boníssima”.

Familiares, amigos e antigos colegas lamentaram a perda e deixaram mensagens de solidariedade à família.

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