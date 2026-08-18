O Bradesco encerrará o atendimento de uma de suas unidades em Cachoeira Paulista, no Vale do Paraíba, a partir de 21 de setembro de 2026. A informação foi comunicada pelo banco aos clientes, que passarão a ter como referência presencial uma unidade localizada em Cruzeiro.
De acordo com o aviso, o atendimento será direcionado para a agência situada na avenida Jorge Tibiriçá, 575. Antes da mudança definitiva, a unidade de Cachoeira Paulista terá funcionamento diferenciado no dia 18 de setembro, quando o expediente ao público será encerrado às 12h.
Mesmo após o fechamento, clientes que necessitarem de determinados serviços presenciais poderão recorrer a correspondentes do Bradesco Expresso em Cachoeira Paulista. O comunicado cita dois estabelecimentos na região central: a Ideal Embalagens, na Rua São Sebastião, 309, e a Onda Verde, localizada na Rua Severino Moreira Barbosa, 151.
A alteração faz parte de um processo de redução da estrutura física do Bradesco em diferentes regiões do país. No primeiro semestre de 2026, 324 agências foram fechadas. No intervalo de junho de 2025 a junho deste ano, o quadro da instituição também apresentou redução de 2.448 funcionários.
Apenas no segundo trimestre de 2026, foram extintos 868 postos de trabalho. Ao término do semestre, o banco contabilizava 79.699 funcionários.
A diminuição da presença física ocorre em paralelo ao crescimento do atendimento digital. Segundo o Bradesco, atualmente 98% das operações realizadas pelos clientes acontecem por meio de canais digitais, entre eles o aplicativo e o internet banking.
O banco afirma que mudanças na rede de atendimento são definidas após análises que consideram fatores como movimentação de clientes, demanda por serviços presenciais, custos de funcionamento e possibilidade de concentrar os atendimentos em unidades com maior estrutura.
No mesmo período em que promoveu a redução de agências e funcionários, o Bradesco registrou lucro líquido recorrente de R$ 13,861 bilhões no primeiro semestre de 2026.
Com a mudança em Cachoeira Paulista, a unidade de Cruzeiro passa a concentrar o atendimento presencial indicado pelo banco aos clientes que utilizavam a estrutura da cidade vizinha.