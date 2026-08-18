O Bradesco encerrará o atendimento de uma de suas unidades em Cachoeira Paulista, no Vale do Paraíba, a partir de 21 de setembro de 2026. A informação foi comunicada pelo banco aos clientes, que passarão a ter como referência presencial uma unidade localizada em Cruzeiro.

De acordo com o aviso, o atendimento será direcionado para a agência situada na avenida Jorge Tibiriçá, 575. Antes da mudança definitiva, a unidade de Cachoeira Paulista terá funcionamento diferenciado no dia 18 de setembro, quando o expediente ao público será encerrado às 12h.

Mesmo após o fechamento, clientes que necessitarem de determinados serviços presenciais poderão recorrer a correspondentes do Bradesco Expresso em Cachoeira Paulista. O comunicado cita dois estabelecimentos na região central: a Ideal Embalagens, na Rua São Sebastião, 309, e a Onda Verde, localizada na Rua Severino Moreira Barbosa, 151.