18 de agosto de 2026
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ACIDENTE EM UBATUBA

Funcionário da Sabesp morre a caminho do trabalho na RMVale

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Motociclista morreu no local do acidente
Motociclista morreu no local do acidente

Um homem de 58 anos morreu após sofrer uma queda de moto na rodovia Rio-Santos (SP-055), na altura do km 82, no trecho de Tabatinga, em Ubatuba.

Ele era um funcionário terceirizado da Sabesp e estava a caminho do trabalho.

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O acidente ocorreu na manhã desta terça-feira (18). A dinâmica da ocorrência ainda não foi esclarecida e será apurada pela polícia.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para prestar atendimento, mas constatou o óbito da vítima no local.

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