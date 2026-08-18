Um homem de 58 anos morreu após sofrer uma queda de moto na rodovia Rio-Santos (SP-055), na altura do km 82, no trecho de Tabatinga, em Ubatuba.
Ele era um funcionário terceirizado da Sabesp e estava a caminho do trabalho.
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O acidente ocorreu na manhã desta terça-feira (18). A dinâmica da ocorrência ainda não foi esclarecida e será apurada pela polícia.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para prestar atendimento, mas constatou o óbito da vítima no local.